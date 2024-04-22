Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "Kalbimizi büyük bir heyecan ve mutluluğun sardığı bu özel günde sizleri o tertemiz alınlarınızdan öpüyor; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 104. yılının şehrimize, milletimize ve tüm dünya çocuklarına kutlu olmasını diliyorum" dedi.

EBB Başkanı Ünlüce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ünlüce'nin mesajı şöyle:

"Millet iradesinin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıl dönümü ile birlikte tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın onurunu ve sevincini yaşıyoruz. Meclisimizin ilk Başkanı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 104 yıl önce tüm dünyaya egemenliğin kayıtsız şartsız milletimizde olduğunu ilan etmiştir. Atatürk, istiklal mücadelesinin meşalesini geleceğimiz olan çocuklara emanet etmiş, aynı zamanda 23 Nisan'ı Çocuk Bayramı ilan ederek dünya tarihinde de bir ilke imza atmıştır.

Sevgili çocuklar, Atatürk'ün 'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yücelterek yaşatacak olan sizsiniz' sözü sizler için söylenmiştir. Cumhuriyetimizin ilk milli bayramı olarak çocuklara armağan edilen 23 Nisan, Ata'mızın sizleri ne kadar çok sevdiğini de göstermektedir. Daha güzel, adil ve eşit bir dünya ancak sizlerle mümkün olacaktır. Bu anlamda elinizden gelen gayreti göstereceğinizi biliyor, sizlere çok güveniyorum. Varlıklarıyla hayatımıza umut katan evlatlarım; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bağımsızlık ışığımızın sizlerin o güzel gözlerinizde parlamaya devam edeceğini asla unutmayın. Kalbimizi büyük bir heyecan ve mutluluğun sardığı bu özel günde sizleri o tertemiz alınlarınızdan öpüyor; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 104. yılının şehrimize, milletimize ve tüm dünya çocuklarına kutlu olmasını diliyorum. Nice 23 Nisanlara."