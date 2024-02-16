Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Uçan Bisiklet İlkokulu\'nda İklim Değişikliği Farkındalık Etkinliği Düzenledi

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Çocuk Hakları Birimi ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Uçan Bisiklet İlkokulu öğrencilerinin talebi üzerine "İklim Değişikliği Farkındalık Etkinliği" düzenledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak verilen eğitimlerin yanı sıra okullardan gelen talepler doğrultusunda da eğitim ve etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda Uçan Bisiklet İlkokulu'nun (Başka Bir Okul Mümkün Eskişehir-Özel Yaşam Köyü İlkokulu) 6-11 yaş arası yaklaşık 60 öğrencisine yönelik "İklim Değişikliği Farkındalık Etkinliği" düzenlendi.

EBB İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan öğretici sunumun ardından öğrencilerin soruları yanıtlanarak, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yapılabilecekler hakkında öğrencilerin talep ve önerileri dinlenerek etkinlik tamamlandı. İklim farkındalık etkinliğinin sonunda, etkinliğe katılan çocuklar, "İklim değişikliği nedir? Etkileri nelerdir? Bizler ne yapabiliriz? Atık nedir? Geri dönüşüm nedir? Neden atıklarımızı geri dönüştürmeliyiz? Karbon ayak izi nedir? Karbon ayak izimizi nasıl azaltabiliriz?" gibi sorularına da cevap buldu.