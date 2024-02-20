Çekirdek Eskişehir Projesi Saha Çalışması Tamamlandı

Yerel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ve Puruli Kültür Sanat Derneği'nin işbirliği ve Urban koop iştiraki ile yürütülen "Çekirdek Eskişehir" projesinin paydaşları 3 gün boyunca Eskişehir'deki saha çalışmasında bir araya geldi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirilen "Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı" kapsamında desteklenen "Çekirdek Eskişehir" projesinin uygulamasına 1 Kasım 2023 tarihinde başlandı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Puruli Kültür Sanat Derneği'nin iş birliği ve Urban koop iştiraki ile yürütlen proje Kasım 2024'e kadar devam edecek. Proje, Eskişehir'de Kentpark içinde bulunan belediyeye ait bir mülkün kültür sanat mekanına dönüşümü için gerekli tasarım planı ortaya çıkarılacak.

Yerel ve ulusal kültür-sanat aktörlerinin katkıları ile oluşturulacak olan projenin amacı, kilit paydaşları dönüşüm sürecine dahil ederek bir sosyal etki yaratmak; diğer şehirlerdeki belediyeler, ilgili kurumlar için uygulanabilir, tekrarlanabilir bir model oluşturmak ve çeşitli sanat biçimlerinin, kültürel etkinliklerin gelişebileceği bir ortam yaratarak Eskişehir'deki kültürel sahnenin canlılığına ve çeşitliliğine katkıda bulunmak.

Çekirdek Eskişehir'in saha çalışmasının ilk gününde yürütücü Puruli Kültür Sanat Derneği, proje ortağı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, iştirakçi Urban koop temsilcileri ve proje danışmanları Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya geldi. Toplantıya EBB Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci, Sosyal Hizmetler Dairesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Ulaşım Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi, Fen İşleri Dairesi ve İmar ve Şehircilik Dairesinden temsilciler katıldı. Toplantıda projenin amaçları, faaliyetleri ve gelecek dönem faaliyetlerine ilişkin tartışmalar yürütüldü.

Saha çalışmasının ikinci gününde Eskişehirli kültür-sanat inisiyatifleri, sanatçılar, sivil toplum örgütleri temsilcileri, akademisyenler ve belediye temsilcileri bir araya gelerek proje mekanını yerinde ziyaret ettiler. Katılımcılar, proje danışmanı iç mimar Prof. Dr. Nur Ayalp'in rehberliğinde mekanı incelerken burada yapılabilecekler konusunda fikirlerini paylaştılar. Aynı gün öğleden sonra Kentpark'ta bulunan Sosyal Kütüphane'de bir "Topluluk Oluşturma Çalışması" yürütüldü. İstasyon TEDÜ tarafından yönetilen oturumda katılımcılarla "Paydaş Haritalama Atölyesi" gerçekleştirildi.

Çalışmanın son gününde ise aynı katılımcılar ile Haller Gençlik Merkezi'nde bir araya gelindi ve odak grup çalışmaları yürütüldü. Çekirdek Eskişehir'in mimari tasarım, kültür-sanat programı ve yönetişim modeli olmak üzere 3 bileşeni üzerine tartışmalar yapıldı. Proje ekibi tarafından raporlanan bu tartışmaların, önümüzdeki günlerde tüm katılımcılar ile paylaşılması hedefleniyor.