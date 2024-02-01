Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yeni Halk Ekmek Fabrikasını Açıyor

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), yeni Halk Ekmek Unlu Mamüller Fabrikası'nı, 4 Şubat Pazar günü saat 13.00'te düzenlenecek açılış töreniyle Eskişehirlilerin hizmetine sunacak. EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, fabrika açılışıyla birlikte "Mobil Mutfak" (Aşevi) ve "Mobil Fırın"ın da halka tanıtılacağını söyledi.

2000 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in sosyal hizmet projelerinden biri olarak faaliyetlerine başlayan Halk Ekmek, gerek mevcut tesis kapasitesinin artan ihtiyaca cevap verememesi gerekse teknolojisinin eskimesi nedeniyle başlattığı çalışma kapsamında yeni bir tesise kavuşuyor. 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı No 4'te (Yaş Sebze ve Meyve Hal Binası Arkası) yaklaşık 6 bin metrekare kapalı, 17 bin 700 metrekare açık alana sahip Halk Ekmek Unlu Mamüller Fabrikası, 4 Şubat Pazar günü saat 13.00'te düzenlenecek resmi törenle Eskişehirlilerin hizmetine sunulacak.

Eskişehirlilerin uygun fiyatlı ve sağlıklı ekmek ihtiyacını karşılamaya devam edecek tesis, yüksek teknolojiye sahip yapısı ile el değmeden üretilen ve poşetlenen ekmeklerin yanı sıra ürün kapasite ve çeşitliliğini de arttıracak. Halk Ekmek, yeni fabrikası günlük yaklaşık 300 bin ekmek kapasitesine sahip olacak.

Yaşanan ekonomik kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle Halk Ekmek'in çok önemli bir noktada olduğunu belirten Başkan Büyükerşen, şunları söyledi:

"2000 yılında sosyal hizmet projelerimizden biri olarak başlattığımız Halk Ekmek, son teknoloji ile donatılmış yeni fabrikası ile Eskişehirlilere sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünleri ulaştırmaya devam edecek. Bu tesis, günün şartlarına uygun hatta batı Avrupa ülkelerinde görülen, ekmek üreten fabrikaları ve fırınlara paralel teknolojisi ile Eskişehir için çok iyi olacak. Türkiye'nin ender modern tesislerinden biri olacak Halk Ekmek'in yeni fabrikası Eskişehir'imize hayırlı olsun."

Büyükerşen, fabrika açılışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve olası afet durumlarında her koşulda çalışabilecek olan Mobil Mutfak (Aşevi) ve Mobil Fırının da hizmete gireceğini duyurdu. Büyükerşen, günde 3 bin kişiye aynı anda yemek verebilecek mobil mutfağın yemek hazırlık ve pişirme alanlarının yanı sıra soğuk hava deposuna da sahip olduğunu söyledi. Mobil Fırın'la ilgili de bilgi veren Başkan Büyükerşen, içinde küçük bir yemek servis alanının da bulunduğu fırının günde 70 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Büyükerşen, "Olası afetlere karşı hazırlıklarımız kapsamında bu iki önemli projemize bağışları ile katkıda bulunan Öztiryakiler Mutfak Sanayi, Özköseoğlu Fırın Sanayi, Nata Holding ve Sarılar İnşaat başta olmak üzere tüm bağışçılarımıza bu vesile ile bir kez daha teşekkürü tüm Eskişehirliler adına borç biliyorum" diye konuştu.

Yeni fabrika hakkında bilgi veren Halk Ekmek San. ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Kaplan ise şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'in başlattığı bu önemli sosyal proje ile yeni bir adım daha atıyoruz. Yeni fabrikamız 4 Şubat Pazar günü hizmete sunulacak. Aynı anda üretim yapabilecek olan birbirinden bağımsız üç ayrı üretim hattı bulunan tesisimizde ekmeklerimiz el değmeden üretiliyor ve poşetleniyor. 2000 yılında sadece dilimlenmiş ekmek üretimi ile başlayan yolculuğumuzda bugün her yönü ile kurumsal yapıya sahip, zengin ürün gamıyla örnek bir işletme haline geldik. Yeni tesisimizde tost ekmeği, simit ve kandil simidi gibi yeni ürünleri de Eskişehirlilerin beğenisine sunuyoruz. Aynı zamanda Halk Ekmek olarak; Beyaz Ekmek, Kepekli Ekmek, Buğday Ekmek, Roll Ekmek çeşitleri, Ramazan ayına özel pide üretimi yapıyoruz. Tamamına yakınını yenilediğimiz büfelerimizdeki ürün çeşitliliğinin arttırarak; halkımızın uygun fiyatlı, sürekli denetlenen ve sağlıklı koşullarda üretiminden emin olduğumuz ticari ürünlerimizi de çoğaltıyoruz. Süt ve süt ürünleri, peynir çeşitleri, tereyağı ve yumurta ile birlikte beze, kurabiye çeşitlerini de halk ekmek büfelerimizde satışa çıkarmış bulunuyoruz. Yeni tesisimizle birlikte AR-GE faaliyetleri için de tam donanımlı bir laboratuvar kurduk. Uzman mühendislerimizle yeni dönemde hem ürün çeşitliliğimizi artırmak hem de ürünlerimizin gelişimine yönelik faaliyetlerimizi bu laboratuvarda yapacağız. 57 adet olan büfe sayımızı 2023 yılında 67 ye çıkardık. Bu sayı ihtiyaç dahilinde değerlendirilerek artırılmaya devam edecektir. Her noktamıza ürünlerimizi 11 adet sevkiyat aracımız ile günlük ve taze olarak ulaştırıyoruz. Sağlıklı ve güvenilir hizmet sunabilmek için Halk Ekmek bünyesinde çalışan 100 kişilik konusunda uzman ekibimiz ile Eskişehirliler için mal ve hizmet üretmeye devam edeceğiz."