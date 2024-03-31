Eskişehir\'de 2024 yerel seçimleri başladı

Yerel

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir'de, 31 Mart 2024 yerel seçiminde 585 ayrı binada bulunan 2 bin 361 sandıkta 696 bin 427 seçmen oy kullanmaya devam ediyor. Eskişehir'deki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Saat 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan oy verme işlemi için en fazla sandık 971 ile Odunpazarı'nda, en az sandık ise 11 ile Mihalgazi'de kuruldu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi partiden, 2'si bağımsız toplam 21 aday yarışıyor.

"TOPLAM 188 ADAY SEÇİME GİRECEK"

Büyükşehir'de 21, ilçelerde ise 167 aday olmak üzere toplam 188 aday seçime girdi. Seçimlere adaylardan 158'i siyasi parti, 9'u bağımsız olarak katılıyor. Tepebaşı'nda 18'i siyasi parti 1'i bağımsız toplam 19 aday, Odunpazarı'nda ise 16'sı siyasi 1'i bağımsız olmak üzere toplam 17 aday yarışıyor. Alpu'da 13, Beylikova'da 12, Çifteler'de 13, Günyüzü'nde 9, Han'da 10, İnönü'de 10, Mahmudiye'de 12, Mihalgazi'de 10, Mihalıççık'ta 8, Sarıcakaya'da 13, Seyitgazi'de 11 ve Sivrihisar'da 10 aday seçim yarışına dahil oldu.