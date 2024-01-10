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Eskişehir'de Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması - Son Dakika
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Eskişehir'de Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması

Eskişehir'de düzenlenen '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' organizasyonunda yerel ve ulusal basın mensupları bir araya geldi. Etkinliğe Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve CHP Milletvekilleri de katıldı. Organizasyonda, gazetecilerin günü kutlanarak, meslek hakkında konuşmalar yapıldı.

Eskişehir\'de Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması
10.01.2024 - 21:36,  Güncelleme: 21:36
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Eskişehir'de çalışan yerel ve ulusal basın mensupları, düzenlenen '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' organizasyonunda bir araya geldi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' sebebiyle bir yemek organizasyonu düzenledi. Düzenlenen organizasyona Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan katıldı.

Düzenlenen organizasyonda, görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlanarak, meslek hakkında konuşmalar gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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