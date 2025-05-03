Eskişehir'de Depreme Dayanıklı Konut Tercihi Arttı - Son Dakika
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Eskişehir'de Depreme Dayanıklı Konut Tercihi Arttı

Eskişehir\'de Depreme Dayanıklı Konut Tercihi Arttı

Erkan Büyükarslan, vatandaşların deprem yönetmeliğine uygun konutları daha çok tercih ettiğini açıkladı.

03.05.2025 10:32
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Eskişehir'de gayrimenkul danışmanı olan Türkiye Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) İl Başkanı Erkan Büyükarslan, vatandaşların deprem yönetmeliğine uygun yapılan konutları daha çok tercih ettiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da olan 6.2 büyüklüğündeki deprem birçok ilde olduğu gibi Eskişehir'de de hissedildi. Depremle birlikte bazı tartışmalar tekrardan gündeme gelirken, gayrimenkul danışmanı Erkan Büyükarslan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Konut seçimi yapılırken yapıların depreme dayanıklı olmasının göz önünde tutulduğunu söyleyen Büyükarslan, özellikle 2000'den sonraki deprem yönetmeliğine göre yapılan binaların daha çok tercih edildiğini belirtti.

"Konutların depreme dayanıklı olmasına dikkat ediyorlar, bunu sorguluyorlar"

Gayrimenkul danışmanı Erkan Büyükarslan, yapmış olduğu açıklamada, "Ev almak isteyen arkadaşlarımız konutların depreme dayanıklı olmasına dikkat ediyorlar, bunu sorguluyorlar. Deprem yönetmeliğinden sonraki evleri almayı daha çok tercih ediyorlar. Biliyorsunuz ki herkes depremden endişe ediyor. Yeni daire almak ve ev kiralamak isteyen arkadaşlarımız da özellikle 2000 yıllarından sonraki deprem yönetmeliğine göre yapılan yerleri almaya bakıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ayrıca güncel fiyatlarla ilgili de bilgi paylaşan Büyükarslan, şu anda minimum kiralık ev fiyatının 8 bin, satılık ev fiyatının ise 1 milyon 300 TL olduğunu dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Depreme Dayanıklı Konut Tercihi Arttı - Son Dakika

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