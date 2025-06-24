Eskişehir'de Elektriksel Ablasyon ile Kalp Ritim Bozukluğu Tedavi Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Elektriksel Ablasyon ile Kalp Ritim Bozukluğu Tedavi Edildi

24.06.2025 13:58
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69 yaşındaki kadına uygulanan elektriksel ablasyon, Türkiye'de ilk kez Eskişehir'de gerçekleşti.

Kalp ritim bozukluğu elektriksel ablasyon ile 30 dakikada çözüldü

Türkiye'de yeni olan tedavi Eskişehir'de hastayı sağlığına kavuşturdu

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Özgeyik;

"Türkiye'deki kamu hastanelerinde ilk kez bizim merkezimizde uygulandı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan 69 yaşındaki kadın, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleriyle gittiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, Türkiye'de oldukça nadir yapılan elektriksel ablasyon (Pulsed Field) isimli tedavi ile sağlığına kavuştu.

Eskişehir'de kalp rahatsızlığı yaşayan 2 çocuk annesi Çiçek'e, yapılan muayeneler sonrası sonucunda kalbin küçük odacıklarının ritminin tamamen bozulduğu ve buna bağlı olarak sonucu kalp atımlarında hızlanma ile düzensizlik olduğu tespit edildi. 69 yaşındaki kadına kalp ritim bozukluğu (Atriyal Fibrilasyon) tanısı kondu.

Türkiye'de yeni olan tedavi hastaya uygulandı

Yapılan tedavi yöntemlerine rağmen Zeynep Çiçek bir sonuç alamazken, şikayetleri de sona ermedi. Ritim bozukluğunu tetikleyen etkenleri yok etmek için yeni bir yöntem olan elektriksel ablasyon (Pulsed Field) uygulanması için karar verildi. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Özgeyik ve ekibi tarafından operasyon yapıldı. Yaklaşık bir saat süren kapalı ameliyetta, hastaya kalpte ritim bozukluğu oluşturan dokuya yüksek frekanslı ve kısa süreli yüksek enerji uygulamaları olan elektriksel ablasyon verildi. Isı ya da soğuk enerji kullanan klasik ablasyon yöntemlerinden farklı olarak uygulanan elektriksel ablasyon işlemi başarıl bir şekilde uygulandı. 69 yaşındaki kadın sağlığına bu yolla kavuşmuş oldu. Son kontrolleri yapılan Zeynep Çiçek, yakında taburcu edileceği öğrenildi.

"Dünyada uygulanıyor fakat hastanemizde ilk kez uygulandı"

Doç. Dr. Mehmet Özgeyik, bu yöntemin bazı gelişmiş ülkelerde yaklaşık 5 yıldır kullanıldığına değinirken, Türkiye'de ise yeni olduğunu ifade etti. Özgeyik, "Hastamız, uzun süredir devam eden bir ritim bozukluğu, tanısıyla bize başvurmuştu. Kendisinde nefes darlığı ve çarpıntı gibi çeşitli şikayetler mevcuttu. Uygun tedavilere rağmen şikayetleri devam ettiği için ablasyon işlemi planladık. Hastamıza, Türkiye'de kamu hastanelerinde ilk kez uygulanan elektriksel ablasyon yöntemini kullandık. Bu sistem, dünyada yaklaşık 4-5 yıldır mevcut ve gelişmiş ülkelerde uygulanıyor. Ülkemizde ise yeni yeni kullanılmaya başlandı. Ödeme şartlarının düzeltilmesi ve hastanemizin desteğiyle bu sistemi hastanemize kazandırdık. Bu sistemin avantajları ve dezavantajlarından bahsedecek olursak; normalde hastalarımıza yakma veya dondurma işlemleri uyguluyoruz. Elektriksel ablasyon, üçüncü bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada yaygın olarak kullanılıyor, ancak hastanemizde ve Türkiye'deki kamu hastanelerinde ilk kez bizim merkezimizde uygulandı. İşlem yaklaşık 1 saat sürdü. Normalde yakma veya dondurma işlemleri de 1-1 buçuk saat sürüyor. İlk kez uyguladığımız için daha dikkatli olmamız gerektiğinden süre biraz uzadı. Ancak bu yöntemin avantajı, klinik tecrübemiz arttıkça işlemin yaklaşık yarım saate kadar kısalabilecek olması. Böylece çok etkili bir yöntemle hastalarımıza ablasyon işlemini hızlıca uygulayabileceğiz" dedi.

"İşlem sırasında hastamızın ritmi normale döndü"

Yöntemin nadir uygulandığına değinen Mehmet Özgeyik şöyle devam etti;

"İşlem, Türkiye'de ilk olarak Hacettepe Üniversitesi'nde yapıldı. Oradaki hocalarımız, 8-10-12 vaka civarında deneyim kazandılar. Onların klinik tecrübelerinden faydalanmak için Prof. Dr. Kudret Aytemir ve Prof. Dr. Hikmet Yorgun'u eğitmen ve proktör olarak merkezimize davet ettik. Ayrıca, Ankara Tıp Fakültesi'nden, birlikte çalıştığım Prof. Dr. Başar Cendemir de vakaya eşlik etti. Ben, bu yöntemi öğrenmek için İngiltere'de gözlemci (observer) eğitimine katılmıştım ve orada 50-60 vakayı gözlemleme fırsatı buldum. Ancak, ilk kez kendi elimle, hocalarımızın eşliğinde ve yardımlarıyla bu vakayı gerçekleştirdik. Hastamızın sağlık durumu şu anda çok iyi. Normalde bu işlemden bir gün sonra, bir problem yoksa hastayı taburcu edebiliyoruz. Ancak ilk kez uyguladığımız için hastamızı 2-3 gün gözlem altında tuttuk. İşlem sırasında hastamızın ritmi normale döndü, ki bu bizim için en sevindirici sonuçlardan biri ve başarının en önemli göstergesi. Hastamız, şikayetlerinin azaldığını belirtiyor. Bugün akşamüstü hastamızı taburcu etmeyi planlıyoruz."

"Bu sistemin yaygınlaşacağını öngörüyoruz"

Diğer yöntemlere göre bu yöntemin artılarından bahseden Özgeyik,"Yakma ve dondurma yöntemlerine göre bu yöntemin avantajlarını vurgulayacak olursak: Kliniğimizde ve Türkiye genelinde yakma ve dondurma işlemleri yaygın. Dondurma daha eski bir yöntem, çoğu merkezde kullanılıyor. Yakma işlemi ise daha az merkezde uygulanıyor çünkü daha teknik bir işlem. Elektriksel ablasyon yöntemi ise dünyada, özellikle 2021'den beri rutin olarak kullanılıyor. Ülkemizde bu sistemin yaygınlaşacağını öngörüyoruz. Kamu hastanelerinde daha önce uygulanmamıştı; Hacettepe Üniversitesi'nden sonra devlet hastanesi olarak bunu gerçekleştiren ikinci merkez biziz. Bu konuda bize destek veren hastane yönetimimize ve Sağlık Müdürümüze teşekkür borçluyuz. Onların sayesinde bu sistemi hastanemize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Sağlığına kavuşan hasta Zeynep Çiçek, "Bir yakınımın tavsiyesi sayesinde doktorumuz Mehmet Özgeyik'e geldim. Operasyon sonrası eski halime göre çok daha iyiyim. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Elektriksel Ablasyon ile Kalp Ritim Bozukluğu Tedavi Edildi - Son Dakika

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