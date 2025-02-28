Eskişehir'de Hurma Saklama İpuçları

Yerel

Eskişehir'de esnaflık yapan Enver Özdil, Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak tezgahlarda yerini alan hurmaların, Ramazan ayı boyunca uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde saklanabilmesi için buzdolabında muhafaza edilmesi gerektiğini dile getirdi. Özdil, ithal edilen hurmalarla ilgili olarak da, "Hurmalarımız kesinlikle İsrail'den değil, Ürdün'den geliyor" diye belirtti.

Ramazana sayılı saatler kala çarşılardaki alışveriş maratonu sürüyor. Ramazan ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşlar, özellikle kuruyemiş dükkanlarında yoğunluk oluşturuyor. Eskişehir'de kuruyemişçi esnafı olan Enver Özdil, ramazana sayılı günler kala vatandaşların hurmaya gösterdikleri ilginin aynı şekilde sürdüğünden bahsetti.

"Hurmayı saklamak için en iyi yöntem buzdolabına koymaktır"

Satın alınan hurmaların hem Ramazan boyunca hem de sonrasında sağlıklı bir şekilde muhafaza edilebilmesi için önemli gördüğü noktaları aktaran Özdil, "Buzdolabına koyduğunuz zaman en kötü hurma bile iki sene dayanır, o yüzden en iyi saklama yöntemi buzdolabıdır. Malum şu an kış mevsimi, herkesin evinde kaloriferler yanıyor. Hurma da sıcak soğuk değişikliğini fazla seven bir ürün değil; o yüzden dışarıda mutfak tezgahı üzerinde tutmak yerine ne kadar soğuk yerde saklanırsa o kadar uzun ömürlü olur. Ama bazen derin dondurucuya atanlar oluyor, o da doğru değil, en güzeli buzdolabıdır" şeklinde konuştu.

"Hurmaya sadece Ramazan'da değil, on iki ay boyunca talep var"

Ramazan'ın yaklaşmasıyla vatandaşların hurmaya gösterdikleri talebin ve alışveriş yoğunluğunun artmasıyla ilgili olarak Özdil, "Aslında hurmaya sadece Ramazan'da değil, on iki ay boyunca talep var, sadece şu zamanlar dışında pek dikkat çekmiyor o kadar. Baklava niyetine hurma yiyenler oluyor, bizde her zaman için müşterisi vardır o yüzden" ifadelerine yer verdi.

"Hurmalarımız kesinlikle İsrail'den değil, Ürdün'den geliyor"

Bazı vatandaşların hurmanın ithal edildiği yer itibariyle yanılgıya düştüğünü ve tereddüt yaşayabildiğini dile getiren Özdil, hurmaların geldiği bölgelerden, çeşitlerinden ve özelliklerinden ise şu şekilde bahsetti:

"Müşterilerimizden 'Bu hurma İsrail'den mi geliyor?' diye soranlar oluyor ama kesinlikle doğru değil, hurmalarımız Ürdün'den geliyor ve Kudüs hurması olarak geçiyor. Çeşit olarak da Ürdün, Kudüs, Bağdat, Medine ve Cezayir hurmalarımız var. Kudüs hurması mesela diğerlerine göre biraz daha yumuşaktır, Cezayir hurmasının da dışı daha parlaktır. Tabii dışı böyle parlak olunca müşteriler 'Bu hurma ucuz, bunda kesin glikoz şurubu var' diyor. Bizim hiçbir ürünümüzde glikoz şurubu yok; sadece bu hurmanın cinsi böyle."

"Fiyatlar bir önceki Ramazan ayına göre düştü"

Son olarak tezgahlarda çok sayıda hurma çeşidinin yer aldığını ve fiyatların 150 ila 500 lira arasında değişkenlik gösterdiğini ifade eden Özdil, vatandaşların da bu noktada bütçelerine göre tercih yaptıklarını belirtti. Geçen sene Ramazan ayına göre fiyatların bir miktar azaldığını dile getiren Özdil, dolayısıyla bu sene Ramazan'da daha çok hurma tüketileceğini düşündüğünü söyleyerek, "Geçtiğimiz yaz sıcaklar fazla olduğu için tabii ürünler de bol oldu. O yüzden şimdi fiyatlar önceki seneye göre daha düşük; geçen sene mesela Medine hurmasının kilosunu 540 liraya satıyorduk, şu an 490 lira. Genelde de en çok Ürdün hurması tercih ediliyor" dedi. - ESKİŞEHİR