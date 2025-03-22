Eskişehir'de İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Eskişehir'de İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü

CHP Eskişehir İl Örgütü, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü düzenledi. Katılımcılar, demokrasi ve adalet vurgusu yaparak hükümeti eleştirdi.

22.03.2025 18:21  Güncelleme: 21:26
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(ESKİŞEHİR) - CHP Eskişehir İl Örgütü tarafından gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü düzenlendi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Zannediyorlar ki alanlardaki mücadele sadece Ekrem İmamoğlu'nun ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesidir. Oysa bugün meydanlarda, etnik ve dini kimliği ne olursa olsun, bu ülkenin adalete, özgürlüğe, hukuka susamış insanları var" dedi.

CHP'nin çağrısıyla Adalar Porsuk Mevkii'nde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki pankart, döviz ve Türk bayraklarıyla Odunpazarı Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç en önde yer alırken, yürüyüşe Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri de destek verdi. Binlerce vatandaşın katıldığı Odunpazarı Meydanı'nda konuşan CHP'li üç belediye başkanı, demokrasi vurgusu yaptı. Miting meydanına Ümit Özdağ'ın resimlerinin olduğu flamalarla Zafer Partililer de katıldı.

Meydanda toplanan vatandaşlara seslenen Talat Yalaz, "Kalabalığın sonunu göremiyorum. Eskişehir'de görünmemiş bir kalabalık var şu anda. Eskişehir bugün saraya bir mesaj gönderiyor. Tek adama sesleniyor, 'senden korkmuyoruz' diyor. Bir kez daha Eskişehir'den Vatan Emniyete gönderiyor. Oradaki yiğit insana gönderiyor; 'yanındayız' diyor. 'Ekrem başkan yalnız değildir' diyor" dedi.

"Bu dava artık milyonların davasıdır"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yıllardır Eskişehir'de faklı kimliklerden vatandaşlarla barış içinde yaşadıklarını belirterek, aynı barışı tüm Türkiye için istemenin suç olmadığını söyledi. "Biz, yurtta barış, dünyada barış istiyoruz" diyen Ünlüce, iktidarın toplumu kutuplaştırmaya çalıştığını vurguladı. Ünlüce, "Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Zannediyorlar ki alanlardaki mücadele sadece Ekrem İmamoğlu'nun ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesidir. Oysa bugün meydanlarda, etnik ve dini kimliği ne olursa olsun, bu ülkenin adalete, özgürlüğe, hukuka susamış insanları var" ifadelerini kullandı.  Ünlüce, yarın gerçekleşecek ön seçime de dikkat çekerek, "Bu artık milyonların davasıdır" diye konuştu.

"Ferman padişahınsa sokaklar bizimdir, direnişe devam"

Kazım Kurt, mitingde yaptığı konuşmada, iktidarı sert sözlerle eleştirdi. "Ferman padişahınsa sokaklar bizimdir. Meydanlar özgürlüğün sembolüdür" diyen Kurt, Türkiye'nin kötü yönetildiğini ve halkın bu yönetime karşı sesini yükselttiğini söyledi. İktidara, "halk seni istemiyor, istifa et" çağrısında bulunan Kurt, Türkiye'de hukukun ayaklar altına alındığını ve cezaevlerinin suçsuz yere tutuklanan insanlarla dolu olduğunu belirtti. Eskişehirlileri sokağa davet eden Kurt, şu ifadelere yer verdi:

"Düzmece evraklarla hukukun katledildiği bir ülkede halk sokakta olur. Herkesi sokağa çağırıyoruz.  Barış, sevgi ve dostluk içinde bu iktidar gidene kadar direneceğiz. Türkiye ittifakını kurduk, şimdi ülkemizi kurtarma zamanı. Akıllı olacağız, sakin olacağız. Taşkınlık istemiyoruz, hakkımız olanı söke söke istiyoruz. Bütün sokaklar bizim… Oturuyoruz ve direniyoruz. Mübarek Ramazan ayında insanların iyi şeyler konuşması gerekir. Ancak yukarıda iyi insanlar yok. Yukarıdakiler de kötülük var. Bu kötülüğe son vermenin zamanı geldi.  Bir avuç azınlığın mutluluğu için 85 milyonu yakmaya kimsenin gücü yetmez."

Kurt, iktidarın Ekrem İmamoğlu'na yönelik suçlamalara ise, "Terörün başıyla pazarlık edenler, Ekrem Bey'e terörist diyorlar. Yazıklar olsun" sözleriyle tepki gösterdi.

"İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız"

23 Mart'ta yapılacak ön seçim için vatandaşlara çağrıda bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Yarın sandıkları patlatacağız.  O sandıklarla Ekrem Başkan'ın hakkını arayacağız, yolunu açacağız, cumhurbaşkanı yapacağız" dedi. Üniversitelerin baskı altına alınmaya çalışıldığını söyleyen Ataç, buna rağmen gençlerin sokaklarda demokratik haklarını savunduğunu belirtti.  Demokrasi ve hukuk için toplumsal mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Ataç, "Genç arkadaşlarımız sokaklarda, sokaklar şenlendi. Sokaklardan zaferle çıkacağız" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından mitinge gelen yurttaşlar, halay çekti. Belediye başkanları da halay çeken yurttaşlara eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü - Son Dakika

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