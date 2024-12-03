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Eskişehir'de İşaret Dili Farkındalığı

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Eskişehir Valiliği, işitme engelliler için 'Ellerim Sesin Olsun' projesini hayata geçirdi.

03.12.2024 14:31
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Eskişehir Valiliği'nin işitme engelliler için yaptığı örnek çalışma

Valisi Hüseyin Aksoy, makamında ağırladığı engelli bireye işaret diliyle "Biz, sizin için buradayız" dedi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Valiliği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde 'Ellerim Sesin Olsun' projesiyle büyük beğeni toplayan video hazırladı. Kentteki kamu kurumlarında işitme engelli bireylerin işaret dili bilen memurlar tarafından karşılandığı video, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, makamında ağırladığı engelli bireye işaret diliyle "Biz, sizin için buradayız" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde farkındalık oluşturma programları devam ediyor. Eskişehir Valiliği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde, 'Ellerim Sesin Olsun' projesini hayata geçirerek dikkat çekici bir video hazırlandı. Kentteki kamu kurumlarında işitme engelli bireylerin işaret dili bilen memurlar tarafından karşılandığı video, sosyal medyada beğeni topladı. Videonun sonunda işitme engelli bireyi makamında kabul eden Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, işaret diliyle "Biz, sizin için buradayız" diyerek mesaj verdi.

"Tercümanlık yapacak arkadaşlarımızı belirleyerek onlara eğitim verdik"

Eskişehir'de bulunan kamu kurumlarında görevli personellerden, işaret dili tercümanlığı yapabilecek olanlara eğitim verildiğini belirten Vali Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Valiliğimiz koordinasyonunda, kamu kurumlarına çeşitli nedenlerle başvuran engellilerimizin dertlerini anlatabilmelerine yardımcı olmak üzere gönüllü kamu çalışanlarımızdan tercümanlık yapacak arkadaşlarımızı belirleyerek onlara eğitim verdik ve geçtiğimiz günlerde sertifikalarını teslim ettik. Elektrik idaresine, Türk Telekom'a giderek derdini anlatmakta zorlanan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek ve onlara destek olmak adına toplumda büyük bir karşılık bulduk. Hatta bazı kurumlarımız, bu projeye katılmak istediklerini belirterek yeni taleplerle bize başvurdular. Amacımız, engelli vatandaşımızın sorununu en iyi şekilde çözmektir."

Eskişehir\'de İşaret Dili Farkındalığı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de İşaret Dili Farkındalığı - Son Dakika

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