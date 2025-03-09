Eskişehir'de Kadın İstihdamı ve Yönetimde Eşitlik Vurgusu - Son Dakika
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Eskişehir'de Kadın İstihdamı ve Yönetimde Eşitlik Vurgusu

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, şehirde kadın-erkek eşitliğinin sağlandığını belirterek, kadın istihdamının arttığını ve yönetimdeki kadın sayısının erkekleri geçtiğini vurguladı. Ünlüce, kadınların liyakat ile görevlendirildiğini ifade etti.

09.03.2025 18:25  Güncelleme: 01:10
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Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Şu anda büyükşehir belediyemizde daire başkanlıklarımızın sayısında yarıya yakın kadın istihdamı var mesela. Bu çok önemli. Müdürlerimizde kadın sayısı erkek sayısını geçti şu anda. Bunlarda hep liyakate bakıldı" dedi.

Sosyal Demokrasi Derneği Eskişehir Şubesi, EFSAD ve Eskişehir Avrupa Birliği Derneği tarafından 'Ben Kadın' paneli düzenlendi. Haller Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen panelde konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir'in kadın-erkek eşitliği konusunda birçok şehre oranla avantajlı olduğunu vurguladı.

"Eskişehir'de durum biraz daha farklı"

Siyasette kadın olmanın genelde zor olarak algılandığını fakat Eskişehir'de bunun biraz farklı olduğuna dikkati çeken Ünlüce, "Bana en sık sorulan sorulardan birisi bu. Siyaset kadınlar için zorlu bir mecra. Ama ben Eskişehir'de bunun biraz farklı olduğunu düşünüyorum. Benim siyasete girişim bir yıldan biraz fazla. Hayatım hep bürokraside geçti. Bürokraside de şunu söyleyebilirim. Kadın istihdamı pek çok kuruluşta çok önemseniyor, çok önemsendiği söyleniyor fakat kadınların yönetici olması pek hoş gözükmüyor. Kadınlar çalışsın şirketlerimizde, kuruluşlarımızda. Şirketlerimizde rakamlar yüksek gözüksün ama üst yönetime, yönetici kadrolara gelince orada hemen bir durun bakalım gibi bir durum başlıyor" diye konuştu.

"30 büyükşehir genel sekreteri arasında tek kadın bendim"

Genel sekreter olduğu dönemde Türkiye'de 30 büyükşehir arasında tek kadın sekreterin kendisi olduğunu söyleyen Ünlüce, "Ben bürokraside de ilk genel sekreter olduğumda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Büyükşehir belediyelerinde genel sekreterlik hemen büyükşehir belediye başkanından sonra gelen pozisyondur. İlk bakanlık davet etmişti 30 büyükşehrin genel sekreterini. Toplantıya gidince çok şaşırdım. Tek kadın bendim 30 genel sekreter içinde. Çok yadırgadım bunu. Çünkü belediyeciliğe baktığımızda kadın istihdamı genelde yüksektir. Beden işçisi kısmını saymıyorum. Belediyeler biliyorsunuz yol işleri, park bahçeler pek çok alanda çok fazla alanda beden işçisi çalıştırır. Ama onun dışında idari kadrolara baktığınızda çok yoğun şekilde kadın istihdamı vardır. Şehir plancılarımız, mimarlarımız, teknik büro elemanlarımıza bakın ciddi bir kadın istihdamı vardır. Üst yönetime getirilmede nedense kadınlar önünde hep engel olmuş. Ben bunu görünce dedim ki, gerçekten büyükşehir belediyemizde üst yönetimler, müdürlükler, daire başkanlıkları, genel sekreter yardımcılıkları gibi pozisyonlara ne kadar çok kadın arkadaşımızı getirebilirsek bu çok kıymetli diye" şeklinde konuştu.

"Müdürlerimizde kadın sayısı erkek sayısını geçti"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlıklarının yarısının kadın olduğunu belirten Ünlüce, "Ben şunu her zaman söylüyorum: Biz kadın olarak herhangi bir ayrıcalık istemiyoruz. Hak etmediğimiz bir göreve talip değiliz. Hak ettiğimiz görevlerde bize engel olunmasın, herhangi bir ayrımcılık yaşamayalım istiyoruz. Kadın istihdamı yükselsin kadın yönetici sayısı yükselsin. Evet bunlar olsun ama biz kadınlar bu göreve liyakatimizle, bilgimizle, donanımızla gelmek istiyoruz. Fakat bunun önünde engel görünüyor. Şu anda büyükşehir belediyemizde daire başkanlıklarımızın sayısında yarıya yakın kadın istihdamı var mesela. Bu çok önemli. Müdürlerimizde kadın sayısı erkek sayısını geçti şu anda. Bunlarda hep liyakate bakıldı. Hiçbir daire başkanımız sırf kadın olduğu için o göreve gelmedi. O kadar iyi yaptılar ki görevlerini. Belediyecilik biraz da çok yönlü bir yanı var. Belediyede özellikle yönetici düzeyinde kadınların şehre daha büyük avantaj sağladığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Politika, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Kadın İstihdamı ve Yönetimde Eşitlik Vurgusu - Son Dakika

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