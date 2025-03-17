Eskişehir'de Kadınlar Günü'nde Hatıra Ormanı Projesi - Son Dakika
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Eskişehir'de Kadınlar Günü'nde Hatıra Ormanı Projesi

Eskişehir\'de Kadınlar Günü\'nde Hatıra Ormanı Projesi

Odunpazarı Belediyesi ve CHP Eskişehir Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Eskişehir'in Güçlü Kadınları Hatıra Ormanı'nı kurdu. Fidan dikimi etkinliğiyle güçlü kadınların izleri doğaya bırakıldı.

17.03.2025 15:57  Güncelleme: 16:04
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Odunpazarı Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir projeye imza attı.

71 Evler Mahallesi'nde oluşturulan Eskişehir'in Güçlü Kadınları Hatıra Ormanı, "Geleceğe nefes olmak ve güçlü kadınların izini doğaya bırakmak" sloganıyla dayanışmanın da sembolü oldu. 4 bin 500 metrekare alana kurulan hatıra ormanında dün fidan dikim etkinliği düzenlendi.

"Kadınların emeği, azmi ve mücadelesi, bu kente de ülkemize de ışık tutuyor"

Kadınların doğaya, yaşama ve geleceğe dokunan gücünü simgeleyen etkinlikte konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kadın mücadelesinin her alanda desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı. "Kadınların emeği, azmi ve mücadelesi, bu kente de ülkemize de ışık tutuyor. Bugün burada diktiğimiz her fidan, kadınların geleceğe bıraktığı izlerin birer simgesi olacak. Kadınların haklarını savunmaya, onların her alanda eşit ve güçlü olması için çalışmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"71 Evler Mahallesi bizim için önemli mahallelerden biri. Nüfusu 30 bini geçen ve bundan sonra daha da büyüyecek mahallemiz. Emek Mahallesi ile 71 Evler Mahallesi'nin toplam nüfusu 100 bin. Odunpazarı'nın nüfusu ise 426 bin 581. Odunpazarı'nın 4'te birini bu iki mahalle oluşturuyor. O nedenle bu iki mahalleye hizmet etmek bizim için vaz geçilmez görevlerin başında geliyor. İl Kadın Kolları Başkanımız Sibel Yeşildal'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde böyle bir etkinliği tercih edince bize teşekkür etmek düştü. Çünkü kadınlar adına yapılacak işler, bizim tarafımızdan önemseniyor. Odunpazarı'nda kişi başına 11 metrekare yeşil alan düşüyor. Orman yapmaya ağaç dikmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da bulduğumuz her alanı ormana çevirmeye devam edeceğiz. Bu bölgede özel çalışmalar yapılması gereken alanlar var. Revizyon imar planları geçiyor, 1 alan kaldı diğerleri çözüldü. Büyükşehir Belediyemiz büyük bir yaşam alanı gerçekleştirecek. Biz de umarım ciddi bir spor alanını planlayıp hayata geçireceğiz.

"Eskişehir'in kadınları ile gurur duyuyorum"

Eskişehir denilince akıllara hep güçlü kadınlar geldiğini vurgulayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Ben çocukluğumdan beri Eskişehir'de doğmuş, yaşamış, büyümüş birisi olarak her zaman Eskişehir'in kadınlarıyla gurur duydum. Hayatım biraz köyde, çocukluk yıllarım da biraz kenar mahallelerde geçti. Oralardaki kadınları da çok iyi bilirim. Yoksulluk içinde, tarlada çalışırken bile haklarını savunan, çocuklarını büyüten, her zaman aile içinde o dengeleri kurabilen, ailesine, etrafındakilere her zaman ışık saçan, aydınlık saçan ve kız çocuklarını ne pahasına olursa olsun okutmaya çabalayan anneler tanıdım. Onlara buradan selam olsun. Onların sayesinde buralardayız. Bugün de bu güzel etkinlikte özellikle kadının ve doğanın ilişkisini kurabilmek adına çok önemli buluyorum. Neden? Çünkü doğa hızla kirleniyor. Geleceğe nasıl bir doğa bırakacağız? Gerçekten hepimiz kaygılıyız bu konuda. İklim kriziyle boğuşurken, bir taraftan çevre talan edilirken, bir taraftan doğamız yağmalanırken öyle güzel bir etkinlikte buluşmak çok değerli ve bu dikilecek fidanları da kadınların o bereketli ve koruyan, kollayan ellerine emanet etmek ayrıca değerli. Emeği geçen herkesi kutluyor, teşekkür ediyorum" dedi.

"Her fidan güçlü kadınlarımızın ve onların cesur mücadelesinin simgesidir"

CHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal konuşmasında, "Bugün burada hep birlikte toprakla buluşturduğumuz her fidan, güçlü kadınlarımızın ve onların cesur mücadelesinin simgesidir. Her fidan, bir kadın, bir direniş, bir umut demektir. Bu fidanları sadece geleceğe değil, aynı zamanda kadın hakları mücadelesine de adıyoruz" dedi.

Fidan dikimiyle devam eden etkinlikte, kadınlar bir araya gelerek geleceğe nefes olacak ağaçları toprakla buluşturdu. Rüzgarda salınan fidanlar, Eskişehir'in güçlü kadınlarının adını doğayla birlikte yaşatacak.

Etkinliğe, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Figen Kahya, CHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal, CHP Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Özgül Özbil ve çok sayıda kadın katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Kadınlar Günü'nde Hatıra Ormanı Projesi - Son Dakika

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