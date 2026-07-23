Alpu'da Maden Tepkisi: Vatandaşlar, Halkın Katılımı Toplantısına İzin Vermedi - Son Dakika
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Alpu'da Maden Tepkisi: Vatandaşlar, Halkın Katılımı Toplantısına İzin Vermedi

23.07.2026 11:04  Güncelleme: 12:43
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Eskişehir'in Alpu ilçesinde yapılmak istenen altın-gümüş maden ocağı projesi için düzenlenen halk katılım toplantısı, bölge sakinleri ve destekçiler tarafından protesto edilerek yapılamadı. Yetkililer bölgeden ayrılmak zorunda kalırken, CHP milletvekilleri ve belediye başkanları direnişe destek verdi.

(ESKİŞEHİR)- Haber: MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir'in Alpu ilçesine yapılmak istenen Esence Altın- Gümüş Maden Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Projesi'nin halkın katılımı toplantısını protesto eden bölge sakinleri, toplantının yapılmasına izin vermedi.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde bulunan Esence, Uyuzhamamköyü ve Aktepe mahallelerine yapılmak istenen Esence Altın-Gümüş Maden Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Projesi için halkın katılımı toplantısı gerçekleştirilmek istendi.

Esence Mahallesi'nde yapılmak istenen toplantı, mahalle sakinleri ve onlara desteğe gelenler tarafından protesto edildi. Vatandaşlar, ekrana arkasını dönerek anlatılmak istenenleri dinlemedi. Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri araçlarına binerek bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

"TUTANAKLAR KAÇIRILDI"

Vatandaşlar, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan ve avukatlar, tutanakların kendilerinden kaçırıldığını söyleyerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü'ne tepki gösterdi. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın'ın milletvekili İbrahim Arslan'a "sen" diye hitap etmesi üzerine Yalçın ve Arslan arasında gerginlik yaşandı.

MAHALLE HALKINA DESTEĞE GELİNDİ

Mahalle halkına CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, CHP Alpu İlçe Başkanı Cihan Üngör, Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu üyeleri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de desteğe geldi.

"TOPLANTI YAPILAMAMIŞTIR"

Bilgilendirme toplantısının yapılmadığını söyleyen Kazım Kurt, "Bugün Alpu Ovası'nı bitirmek isteyenlere karşı başarılı bir direniş gerçekleştirdiniz. Tebrik ediyorum. Doğal yaşamı, çevreyi değiştirmeye kalkmak çok büyük bir günahtır, ayıptır. Bunu yapmak isteyenler para, altın, maden hırsıyla hareket edenler çocuklarımıza zarar vermektedir. Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu direnişe geçti. ve bugün gördüğünüz gibi bilgilendirme toplantısı yapılamadı. Çünkü insanlar bilgilenmek istemedi, madene karşı duruş sergiledi. Esence'deki maden toplantısı yapılamamıştır. Bunu herkes böyle bilsin" dedi.

İBRAHİM ARSLAN'DAN DİRENİŞ VURGUSU

Direniş vurgusu yapan İbrahim Arslan, "Bugün hepimiz Alpu'muzun, Eskişehir'imizin havası, toprağı, suyu ve geleceği için bir aradayız. O nedenle bir direniş sergiliyoruz. Anayasa'dan kaynaklı, yasalardan kaynaklı haklarımızı kullanıyoruz. Bugün bu bilgilendirme toplantısını yapılmış gibi, öncekilerinde de olduğu gibi tutanak düzenleyip ne yazdıklarını bizimle paylaşmadan, o belgeyi bizimle paylaşmadan buradaki yurttaşlarımızın itirazlarını tutanaklara geçirmeden Mihalgazi'de olduğu gibi araçlarına binip jandarmayı da bize işaret ederek çekip gittiler" diye konuştu.

"MADENE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Madene geçit vermeyeceklerini ifade eden Utku Çakırözer, "Burası büyük ovadır. Burası maden yapılacak yer değildir. Demiştik daha önce ve kazanmıştık zehir santraline karşı. Şimdi sizlerin dayanışmasıyla sizlerin ortaya koyduğu kararlılıkla azimle direnişle biz inanıyoruz ki buraya da bu maden için geçit vermeyeceğiz" dedi.

"ALPU'YA SAHİP ÇIKALIM"

Alpu'ya sahip çıkmanın çağrısını yapan Gürbüz Güller, "Bugün burada birilerinin birkaç gram altını cebine koyabilsin değil, bugün burada topraklarımızın, meralarımızın, hayvanlarımızın, insanlarımızın, çocuklarımızın, suyumuzun mücadelesini vermeye geldik. Sizler bu bütünlüğü koruduğunuz sürece, içimizde parçalanmadığımız sürece, bunlara meydan vermeden bu insanlar çok şey başaracak. Biz bunu 2015'lerde kömürlü termik santralde yaşadık. Burada bir rant var. Birilerini zengin etmenin değil, biz Alpu'ya sahip çıkmanın mücadelesini vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Alpu'da Maden Tepkisi: Vatandaşlar, Halkın Katılımı Toplantısına İzin Vermedi - Son Dakika

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