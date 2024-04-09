Eskişehir\'de Ramazan Bayramı\'nda Evde Misafir Ağırlamak İçin Hazırlık Yapan Vatandaşlar Semt Pazarlarında Yoğunluk Oluşturdu

Yerel

Eskişehir'de Ramazan Bayramı'nda şehir dışına çıkmayarak evinde misafir ağırlamak üzere hazırlık yapan vatandaşlar semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu.

Toplamda 9 günlük resmi tatilin yapılacağı Ramazan Bayramı'na bir gün kala tüm hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede, bazı vatandaşlar akraba ziyareti ve tatil için şehir dışına çıkmak amacıyla eşyalarını toplarken, evinde kalarak misafir ağırlayacak olan vatandaşlar dolap hazırlığı yaptı. Ramazan Ayı'nın son gününde semt pazarlarına akın eden vatandaşlar büyük bir yoğunluk oluştururken, müşterilerin ilgisi sayesinde bir süredir işleri durgun olan esnafın da yüzü güldü. 6 Nisan Cumartesi günü başlayan bayram tatili 14 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. - ESKİŞEHİR