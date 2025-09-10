Eskişehir'de Şadırvanda Protez Diş Bulundu - Son Dakika
Eskişehir'de Şadırvanda Protez Diş Bulundu

Eskişehir\'de Şadırvanda Protez Diş Bulundu
10.09.2025 11:07
Eskişehir'de bir caminin şadırvanında unutulan protez dişler için uyarı yazısı asıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yer alan Eskişehir Alaaddin Camii'nin camlarına asılan "Şadırvanda takma diş bulunmuştur. Sahibi camiden alsın" yazısı görenleri şaşkına çevirdi.

En olmayacak şeyi camide unuttu, cemaat şaşkına döndü

ABDEST ALIRKEN TAKMA DİŞLERİNİ UNUTTU

Caminin bazı camlarına ve şadırvana asılan yazının ise abdest alan bir vatandaşın dişlerini şadırvanın üzerine bıraktığını ve orada unuttuğu öğrenildi. Başka bir vatandaş tarafından görülen protez dişler camii yönetimine teslim edildi. Sahibi aranan dişler cami içinde muhafaza ediliyor.

En olmayacak şeyi camide unuttu, cemaat şaşkına döndü

"BEN BÖYLE BİR OLAY GÖRMEDİM"

Cami cemaati Muammer Baysal konuyla alakalı, "İnsanın dikkatini çekiyor, insan böyle dişinin kaybolduğunu fark etmeyecek kadar demek ki zaaftadır. Allah yar ve yardımcısı olsun. Bulunduğu zaman da herhalde hocalarımız ulaştırmaya çalışacaktır. Ben de ilk okuduğumda dikkatimi çekti. İnşallah bulunur, sahibine teslim edilir. Bir haftadır falan duruyor bu. Ben böyle bir olay görmedim. Saat unutulabilir, ani çıkartır unutabilir. Ağzından çıkartıp yıkarken unutmuş olabilir. Nitekim bizim gibi etten, kemikten. Ama insan unuttuğu dişini az çok tahmin edip oralarda araştırması iyi olur" dedi.

En olmayacak şeyi camide unuttu, cemaat şaşkına döndü
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cemaat, Yerel, Yaşam, Cami

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Şadırvanda Protez Diş Bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Eskişehir'de Şadırvanda Protez Diş Bulundu - Son Dakika
