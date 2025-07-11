Eskişehir'de Tarım İşçileri Zorlu Sıcaklarda Çalışıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Tarım İşçileri Zorlu Sıcaklarda Çalışıyor

Eskişehir\'de Tarım İşçileri Zorlu Sıcaklarda Çalışıyor
11.07.2025 10:33
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40 derecede çalışan mevsimlik tarım işçileri, zor koşullarda emek veriyor ve mahsulleri topluyor.

Eskişehir'de sıcaklıkların 40 derecelere kadar yükseldiği günlerde mevsimlik tarım işçilerinin tarlalardaki zorlu mesaisi sürüyor.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu Eskişehir'de tarlada zorlu mücadele sürüyor. Mevsimlik tarım işçileri yüksek sıcaklığa rağmen gün boyu mesai yapıyor. İşçiler, vatandaşların gölgelik alanları ve klimalı ortamları tercih ettiği yüksek sıcaklıklarda güneşin altında güçlükle çalışıyor. İşçilerin zorlu şartlarda topladığı marul, maydanoz ve diğer yeşillikler, İstanbul ve Ankara'ya gönderiliyor.

Sıcak havada işçi bulmanın zor olduğunu ve üreticilerin de çalışmalara yardım ettiğini söyleyen Yeşil Sakarya Üreticiler Derneği Başkanı Süleyman Buluşan, "Gerçekten çok zor, ama onların da bizim de başka bu işi yapacağımız bir konum yok. Çünkü sıcak olmazsa bizim işimiz de olmaz. Sıcaklarda çalışmak zorundalar, biz de onlarla birlikte çalışmaktayız zaten sıcak soğuk demeden çünkü bu mevsimlik bir iş. Tabi ki zorlukları var, şimdi en büyük sıkıntı işten anlama ve yaptığı işi benimseme, çünkü maliyetler çok fazla arttığı için işçilik bile büyük bir sorun şu anda. O açıdan işçi çok önemli, işçinin hakikaten vicdanen bu işi yapması lazım. İyi işçi bulma zorluğundan öte, gerçekten eskisi gibi iyi çalışan yok. Örneğin, genelde yerli arkadaşlar Urfa veya Mardin'den gelme, o bölgeden gelen üretici arkadaşlarımız şu anda daha ağırlıklı" dedi.

"Şu anki nesilde hakikaten bir sıkıntı var"

İşçilerin artık tarımdan çekildiğini ve maliyetlerin üretimin altında kaldığını söyleyen Süleyman Buluşan, ekonomik şartların çiftçiliği etkilediğini, işçilerin de emeğinin karşılığını alması gerektiğini belirtti:

"Bizim yerli işçilerimiz artık tamamen ailesiyle beraber herkes sahadan yani tarımdan çekildi. Tarım işçisi bulmak zor, tarımı yapmak zor. Şu anki nesilde hakikaten bir sıkıntı var. İşin zorluğunu gördüğü için, bu zorluk sadece sıcaklığından değil maliyetinin de altında kalıyor. Bunları gördüğü zaman hem işçi hem işveren üretimdeki farklı bir şeye geçmeye kalkıyor. Bugün en fazla şu anda üreticinin yaptığı, 'İşçi çalıştırmadan nasıl bir üretim yapabilirim', bunun peşine düşüyor. Zaten fiyat sezon başında görüşülüyor, tabi ki şu anki ekonomik şartlara göre her sene değişiyor. Onların da alın teri başka bir şeye benzemez. O açıdan şu anda mahsulün para yapmaması herkesi sıkıntıya sokuyor ama ne olursa olsun sonuçta işçi emeğinin karşılığını almak zorunda."

"Yapacak bir şey yok mecburen çalışacağız"

Çalışmak için ailece Şanlıurfa'dan geldiklerini söyleyen ve sıcaktaki zorlu çalışma şartlarından bahseden çiftçi Halil Çelik, "Gördüğünüz gibi marul, yeşillik çeşitlerini çapalıyoruz. Yapacak bir şey yok mecburen çalışacağız. Zor ama emeğimizin karşılığında çalışıyoruz. Baş dönmesi olmasa da güneş baya etkiliyor. Çocuklarda çalışıyor, küçükleri hep peşimizden geliyor. Saat sabah 7'de başlıyoruz, akşam 5'te bırakıyoruz. Marul, brokoli, bahar kesiyoruz. Biberler de yavaş yavaş geliyor, bir hafta sonra o da kesilir. Patronumuz da ara sıra buraya geliyor zaten, Allah razı olsun ondan da" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Tarım İşçileri Zorlu Sıcaklarda Çalışıyor - Son Dakika

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