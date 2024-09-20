Eskişehir'de Ulaşım Zamlarına Tepki - Son Dakika
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Eskişehir'de Ulaşım Zamlarına Tepki

Eskişehir\'de Ulaşım Zamlarına Tepki

Eskişehir'de toplu taşıma ve taksi ücretlerine gelen zamlar, vatandaşlar tarafından haksız bulundu.

20.09.2024 11:02
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Eskişehir'de toplu ulaşıma ve taksiye gelecek zamlarla ilgili konuşan vatandaşlar alınan kararlara tepki göstererek indirim yapılmasını istedi.

Toplu ulaşım ve taksi ücretlerine gelecek zamlar belli oldu. Bu çerçevede Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlara göre; tam eskart 20 TL, öğrenci eskartı 10 TL oldu. Taksi açılış ücreti ise 30 TL'den 35 TL'ye, kilometre ücreti 30 TL'den 38 TL'ye yükseltildi. Toplu ulaşıma ve taksiye yapılan zamları değerlendiren vatandaşlar da, alınan kararların halkı ekonomik yönden zora sokabileceğini belirterek tepki gösterdi. Eskişehir'in öğrenci kenti olması nedeniyle özellikle toplu taşıma fiyatlarının daha uygun tutulması gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar, zam kararlarının yeniden değerlendirilmesini talep etti.

"Özellikle toplu taşımaya gelen zammı desteklemiyorum"

Öğrenci İslam Can Coşkun, "Eskişehirimiz bildiğimiz gibi öğrenci şehri. Çok fazla öğrencimiz var ve genel olarak hepimiz tramvay ile toplu taşıma kullanıyoruz. Toplu taşımalara gelen zam bence çok mantıksız çünkü ay içerisinde yaptığımız git gelleri hesapladığımız zaman çok yüksek miktarlarda para ortaya çıkıyor. Bu durum da çoğu öğrenciyi zorluyor. Zaten çoğu öğrencinin sınırlı bir bütçesi oluyor. Aynı zamanda taksiye de zam gelmiş. Bir yere yetişmemiz gerektiğinde mecbur taksiye binmek zorunda kalıyoruz. Çünkü toplu taşıma istediğimiz kadar hızlı gitmiyor. Bazen sıkıntılar da çıkabiliyor. Bence taksiye gelen zammın da yapılmaması gerekiyordu. Onları da anlıyorum. Sonuçta her şey zamlanıyor. Bu yüzden özellikle toplu taşımaya gelen zammı desteklemiyorum" dedi.

"Bu kadar da zam olmaması lazım"

Emekli vatandaş Turgay Altunel, "Zamları haksız buluyorum. Özellikle Eskişehir öğrenci şehri. Bu kadar da zam olmaması lazım. Emeklilerin bir kısmı indirimli kart kullanıyor. Ben mesela 65 yaşı geçtiğim için serbest kart kullanıyorum. Bu bizler için iyi ama bir de çalışanlar var. 17-18 bin lira maaş alıp ev geçindiren insanlar var. Peki bu insanlar günde 20-30 lira yol parası verebilirler mi? Verseler ne kadar süreye kadar ve ne yiyecekler?" şeklinde konuştu.

"İndirim talep ediyoruz"

Asgari ücretle geçimini sağlayan Mehmet Kabadayı ise, şunları söyledi:

"Toplu ulaşıma zam gelmesi çok kötü yani. Asgari ücretle çalışan bir adamım ben. 17-18 bin lira maaş alıyorum. Bunun 2 bin lirasını toplu ulaşıma vereceğim. Benim ev kiram var, geçinme var, çoluk çocuk var. Ne olacak yani? İndirim talep ediyoruz. Şuradan bir gelip gitmek 50 lira. Bu kadar olmaması lazım."

"Gidilecek yerler hep sabit olduğu için taksi ücretleri yüksek"

Vatandaş Ali Seçkin, "Toplu taşımaya gelen zam sadece Eskişehir bazında değil. Tüm Türkiye'de geldi. Eskişehir'de alan ve mesafe aralığı dar olduğu için taksi pahalı. İstanbul'da bu kadar pahalı değil taksi. Eskişehir'de de gidilecek yerler hep sabit olduğu için taksi ücretleri yüksek. Açılış da pahalı, normal taksi metre de 7 saniyede bir atıyor. Yetkililere artık bu kadar zam olmasın diyemiyoruz. Desek de bir şey ifade etmiyor. Artık her şeye alıştık" ifadelerini kullandı.

"Toplu ulaşıma yapılan zam gibi taksi zammı da çok"

Emekli vatandaş Necmiye Süloğlu da, "Ben böyle zam yapılmasının taraftarı değilim. Burası öğrenci şehri. Herkes her şeyini zor denk etmeye çalışıyor. Bence zam kararını geri çeksinler. Her şeye zam geliyor. Toplu ulaşıma yapılan zam gibi taksi zammı da çok. Biz yaşlılar bir kartımız var, her yere onlarla gitmeye çalışıyoruz. Bazen gerçekten daralıyoruz, mecbur kalıyoruz ve taksi kullanıyoruz. Lütfen yetkililerimiz bu konuyla ilgilensin" diye kaydetti.

Zamlı tarifeler 23 Eylül Pazartesi günü itibariyle uygulanacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Ulaşım Zamlarına Tepki - Son Dakika

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