Eskişehir\'de Yargı Eğitimi

Yerel

Türkiye Adalet Akademisi tarafından Eskişehir'de 'Kasten ve Taksirle Öldürme Suçları ile Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları' konulu meslek içi eğitim programı düzenlendi.

Eğitime Türkiye'nin birçok bölgesinden hakim ve cumhuriyet savcısı katılım gösterdi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Başsavcı Üzeyir Karakülah, etkinliğe katılan tüm eğitmenler ve meslektaşlarına teşekkürlerini sundu. Başsavcı Karakülah, eğitim programının yargı mensuplarının tazminat davaları alanındaki bilgi birikimlerini artırması yönünde önemli fayda sağladığını ifade etti.

Programa; Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Canan, Yargıtay 12. Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Er, Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Abdullah Murat, Yargıtay 1. Ceza Dairesi Üyesi Fatih Akdoğan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ile birlikte çok sayıda yargı mensubu ve çalışanı katılım sağladı. - ESKİŞEHİR