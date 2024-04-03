Eskişehir\'deki Depremzedeler İhtiyaç Sahiplerine İftar Yemeği Yardımı Yapıyor

Eskişehir'de, 6 Şubat tarihli depremler sonrası depremzedeler tarafından açılan yemek işletmelerinden 3'ü, kendileriyle aynı yıkımı yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği yardımı yapıyor.
11 ili etkileyen 6 Şubat tarihli depremler sonrası Eskişehir'e yerleşen depremzede vatandaşlar, örnek bir dayanışma örneği etkinliği organize etti. Kente yerleşip yemek sektöründe işletme açan depremzede vatandaşlar, kendileri gibi yıkımı yaşayan ve ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında iftar yemeği desteği sağladı. Maddi durumu olmayan aileler, kentte hizmet veren 3 işletmeden ücretsiz bir şekilde menü alabiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların isimlerinin gizli tutulduğu yardım etkinliğinde, işletme sahipleri dayanışma içinde oldukları için mutlu olduğunun altını çizdi.
"İhtiyaç sahiplerine ulaştırmayı bir hedef edindim artık kendime"
Etkinliği organize eden Gandi Çirkin, etkinlikle alakalı, "Bizim dayanışma grubumuz var. Burada da bulunan birkaç müessese var. Depremden sonra Antakya'dan buraya gelip devam ettirenler. Sağ olsunlar, onlarla bir ön görüşmem oldu. "Ramazan ayı içerisinde iftarlık kaç tane dürüm verebilirsiniz?" dedim. Hepsi canı gönülden destekledi. Grubun içinde ihtiyacı olan olmayan bir sürü insanı tespit ettik. Tespit ettikten sonra listeler halinde bu isimleri işletmelere verdik. Şu anda da kardeşlerimiz gidip gün içerisinde ismini beyan ederek, o tahdit ettiğimiz yere gidip dürümünü alıp 2-3 tane ailesiyle beraber Ramazan gününde hayır dualarını alarak öyle bir etkinlik yapmak istedik ve becerdik şükürler olsun. Dayanışma halinde grubumuz da var daha öncesinde bahsetmiştim. Kah karton yardımı, kah erzak yardımı, kah para, kah diğer şeyleri nerede varsa oraya gidip onları bulup ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı bir hedef edindim artık kendime. Mutluyum. İnşallah bu mutluluk da devam eder siz Eskişehirli kardeşlerimle birlikte. Ramazan'dan sonra belirli aralıklarla yalnız böyle gel al meselesi değil, arkadaşların da teklifi bu oldu yerleri nispetinde. Toplanacağız, orada yiyecekler, sohbet edip, birbirlerini tanıyıp öyle dağılacaklar" dedi.
"Aynı şeyleri yaşadığımız için depremzedelere dokunmak istedik"
Etkinliğe destek veren restoran 3 işletmesinden birinin sahibi olan Yusuf Dayon, "Hatay'da işletmeciydim yine, işletmem vardı. Depremde yıkıldı maalesef. Ondan sonra kısmet burası oldu. Buraya naçizane bir restoran açtık. Eskişehir'de Hatay'ın lezzetlerini kaliteli ve temiz bir şekilde hem tanıtmaya hem de ekmek paramızı kazanmaya geldik. Depremde maalesef bir sürü canımız gitti. Amcamız, kuzenlerimiz, iki tane iş yerimiz, evimiz, şehrimizi kaybettik. Yani kısacası bizim hayatımız değişti. Çok acı bir şekilde değişti. Allah, kimseye yaşatmasın bir daha böyle bir acıyı. Bizim acımız çok büyük. Dolayısıyla depremzedenin acısını en iyi biz anlarız mantığıyla burada bizden daha zor durumda olanlar, hemşerilerimiz olsun başka şehirlerdeki depremzedeler olsun naçizane imkanlar dahilinde biz de bir dokunalım dedik. Muhtaç insanlara ya da alamayacak düzeyde olan insanlara böyle bir yemek ikramında bulunuyoruz. Burada bir depremzede topluluğu var. Bunların içinde bulunduğu bazı WhatsApp grupları ve çeşitli sosyal medya platformları var. Oradan seçtik. Oradan istişare ederek bunları belirledik ve haftanın belirli günlerinde buraya gelip direkt yemeklerini alıp ücretlerini ödemeden afiyetle yiyorlar. Paket şeklinde döner ve içecekle beraber ikram ediyoruz. Biz o acıyı yaşadık, insanlara daha önce de yardım ediyorduk. Bir anda yardıma muhtaç duruma düştük. Dolayısıyla bunu daha iyi anladığımız için depremzedelere dokunmak istedik. O mantıkla yola çıktık. İnşallah başarabilmişizdir. Bu mübarek ayda özellikle depremzedelere yardımcı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Burada insanlar eminim çok iyi tanışmalar içerisindedirler. Kurumlar, gerekse şahsi işletmeler, şahıslar vesaire. Allah, hepsinden razı olsun. İnanın şu dönemde herkesin en çok ihtiyaç duyduğu şeydir bu dayanışma. Benim gördüğüm kadarıyla bayağı bir dayanışma içerisinde insanlar. Özellikle bu mübarek ayda bayağı bir kulağımıza geliyor. Çok mutlu oluyoruz bu durumdan. İnşallah devamı da gelir. Allah, kimseye böyle acılar yaşatmasın. Bu arada herkesin de Ramazan ayını kutluyorum" ifadeleri ile mutluluğunu dile getirdi.
"Büyük bir dayanışma içerisindeyiz"
Hatay'dan deprem sonrası Eskişehir'e taşınan ve Antakya köftesi yapan Hazar Utku Kaya, kendisinin de bir depremzede olduğu için onları en iyi kendilerinin anlayacağının altını çizdi. Bu tür etkinliklerin arması gerektiğini belirten Kaya şöyle konuştu;
"Burada bir işletme açtım, Hatay/Antakya köftesi. Hataylılar çok sever ve en azından yaşayanların da tatmasını istedik. İsimler bize veriliyor ve onlar da gönül rahatlığıyla alabiliyor. Ki zaten biz, Hataylıyız. Antakya esnafı nedir? Hataylılar bunu çok iyi bilir ve kim açım derse biz onu buradan tok bir şekilde göndeririz. Deprem kötüydü. Dediğim gibi biz Hatay ve Antakyalılar arasında gerçekten büyük bir dayanışma içerisindeyiz. Diğer Hataylı arkadaşlarımız da bu dayanışmaya ortaklar. Biz onlara yardım ettikçe mutlu hissediyoruz kendimizi. Yemekleri gelip de alabiliyorlar. Şu an yaptığımız standart Antakya köftesi var. Ondan ikram ediyoruz. Ben direkt mutlu oluyorum, elbette onlar da alarak mutlu oluyorlardır. Ortalama 3 işletme var ve bu 200'e yakın depremzedeye yardım ediyoruz." - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'deki Depremzedeler İhtiyaç Sahiplerine İftar Yemeği Yardımı Yapıyor - Son Dakika
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