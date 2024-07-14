Eskişehir\'de Kurumlar 15 Temmuz\'u Anma Mesajları Yayımladı

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Eskişehir'de bulunan birçok kurum ve kuruluş 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle özel mesajlar yayımladı.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin düzenlediği operasyonlar sonucunda bastırılan askeri darbe girişiminin gerçekleştiği gün Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılırken, Eskişehir'de birçok kurum ve kuruluş 15 Temmuz nedeniyle özel mesajlar yayımladı. Mesajlarında Türk halkının siyasi parti ve etnik köken gözetmeksizin gerçekleşen saldırı karşısında dimdik durduğuna dikkat çeken kurum ve kuruluşlar şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andıklarını belirtti.

"15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunun dünyaya ilan edildiği gündür"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, mesajında, "15 Temmuz, devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen yetkiyi suistimal etmekten ve devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi ve vatanseverliği ile kazanılmış bir demokrasi zaferidir. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek güvenlik güçlerimizin yanında yer almış ve vatanı her ne pahasına olursa olsun koruyacağını göstermiştir. 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunun dünyaya ilan edildiği gündür" dedi.

"Türk milletinin böyle hain emel ve hedeflere asla geçit vermeyeceği tüm dünyaya gösterilmiştir"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, mesajında, "Ülkemizi karanlığa sürükleyerek yıllarca geriye götürebilecek bu hain girişim, demokrasisine ve özgürlüğüne yürekten bağlı milletimizin kararlılığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sergilenen şanlı direnişle durdurulmuş ve Türk milletinin böyle hain emel ve hedeflere asla geçit vermeyeceği tüm dünyaya gösterilmiştir. 15 Temmuz'da iradesini demokrasiden yana koyan aziz milletimiz, birliğimize kastetmeyi planlayan karanlık odaklara, bundan sonra da karşılarında tam bir birliktelik şuuruyla kenetlenmiş olarak bulunacağının mesajını açıkça vermiştir. Bugün bizlere düşen ise 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananları ve bunların arkasındakileri çok iyi bilmek, asla unutmamak ve gelecek nesillere de tüm yönleriyle aktararak gençlerimize bayrak, vatan ve millet sevgisini aşılamaktır" ifadelerini kullandı.

" Çanakkale'de düşmana gövdesini siper eden kahramanlarımızın cesareti 15 Temmuz'da da aynı kararlılıkla devam etmiştir"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, mesajında, "İstiklal Mücadelemiz ve Çanakkale Zaferinde olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de aziz milletimiz, vatanını savunmak için canını ortaya koyarak ülkemizin bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı sarsılmaz bir irade sergilemiştir. Çanakkale'de düşmana karşı gövdesini siper eden kahramanlarımızın cesareti ve Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu topraklarını işgalcilere karşı savunan milletimizin fedakarlığı, 15 Temmuz'da da aynı inanç ve kararlılıkla devam etmiştir. 15 Temmuz gecesinde milletimiz, milli irade ve demokrasiyi her şeyin üstünde tuttuğunu, vatanımızın bütünlüğüne ve milli birliğimize kasteden terör örgütlerinin asla başarılı olamayacaklarını tüm dünyaya göstermiştir" şeklinde konuştu.

"Ülkesine canı pahasına sahip çıkan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz"

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ise, mesajında şunları paylaştı:

"Millet iradesi dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiçbir güç yönetemez gerçeğinin kalıcı olarak ortaya konduğu ve demokrasimize sahip çıktığımız 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümündeyiz. Ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak, Türkiye'yi iç savaş ortamına sokmak isteyenlere halkımız en güzel cevabı vermiş, demokrasisini kaba kuvvete teslim etmemiştir. Türk milletinin birlikte duruşu ve kararlı tutumu sayesinde kardeş kavgası başlatmak isteyenler amaçlarına da ulaşamamıştır. Bir 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde daha ülkesine canı pahasına sahip çıkan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz."

"Atatürk'ün ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya sarılmalıyız"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Bu saldırı karşısında tüm siyasi partilerin kararlı duruşu, yüce Türk Milleti'nin Cumhuriyet ve demokrasimize sahip çıkması demokrasi dışı bu girişimin başarılı olmasına engel oldu. Bu süreçte birçok vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz hayatını kaybederken, tarihinde ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nin ve demokrasimizin temsil merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bombalar düştü. Darbelerin karanlık yüzünü defalarca görmüş Türk Halkı bir bütün olarak bu saldırı karşısında dimdik durdu. Bir daha bu acıların yaşanmaması için başta laiklik olmak üzere, bilimsel, çağdaş eğitime, Atatürk'ün ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya sarılmalıyız" dedi.

"Türk halkı, siyasi parti ve etnik köken gözetmeksizin bu saldırı karşısında dimdik durdu"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da, Türk milletinin hiçbir otoriteye karşı boyun eğmeyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Darbelerin karanlık yüzünü defalarca görmüş Türk halkı, siyasi parti ve etnik köken gözetmeksizin bu saldırı karşısında dimdik durdu. Çok iyi bilinmelidir ki, Türk Milleti sivil ya da askeri hiç bir otoriter gücün kendi egemenliğini yok saymasına, laik ve demokratik yönetim şeklinin ortadan kaldırılmasına izin vermeyecektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Unutulmamalıdır ki; hiçbir güç laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik, beraberlik ve barış içinde yaşama arzusunun önüne geçemez." - ESKİŞEHİR