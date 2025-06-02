Eskişehir'deki Mevsimlik Tarım İşçileri Elektrik ve Su Sıkıntısı Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'deki Mevsimlik Tarım İşçileri Elektrik ve Su Sıkıntısı Yaşıyor

Eskişehir\'deki Mevsimlik Tarım İşçileri Elektrik ve Su Sıkıntısı Yaşıyor
02.06.2025 09:42  Güncelleme: 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'deki mevsimlik tarım işçileri, çadırlarda yaşadıkları zor koşullarda elektrik ve su sıkıntısı çekiyor. Yetkililerden çözüm bekleyen işçiler, yıllardır bu problemi yaşadıklarını belirtiyor. Elektrik olmaması nedeniyle temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta güçlük çekiyorlar.

Eskişehir'de yaşadıkları çadırlarda elektrik ve su sıkıntısı yaşayan mevsimlik tarım işçileri, yetkili kurumların içerisinde bulundukları bu zor duruma artık çözüm üretmesini bekliyor.

Alpu ilçesi Karahöyük Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçileri işten geriye kalan zamanlarda çadırlarda kalıyor. Aileleriyle birlikte zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren vatandaşlar, yıllardır elektrik ve su sıkıntısı yaşadıklarını, artık çözüm istediklerini anlattılar. Hangi kuruma müracaat etseler bir sonuç alamadıklarını belirten vatandaşlar, elektriklerin olmaması nedeniyle telefonlarını araçlarda şarj ediyor, çamaşır makineleri de çalışmadığı için kadınlar kıyafetleri elleriyle yıkarken, buzdolaplarının çalışmaması sonucunda vatandaş gıda malzemelerini muhafaza etmekte büyük zorluk yaşıyor. Perişan olduklarını dile getiren mevsimlik tarım işçileri, içerisinde bulundukları bu zor duruma artık müdahale edilmesini bekliyor.

"Şu anda yalnızca elektrik ve su istiyoruz, başka bir şey istediğimiz yok"

İçerisinde bulundukları zor durumu anlatan tarım işçisi Mehmet Arslan, "Şarjlarımızı ve ampullerimizi araçlara bağlıyoruz. Araçlar şu anda çalışmıyor, her gün aküsü bitiyor. İttiriyoruz, ittire ittire nefesimiz tükendi. Gerçekten yazık. Bize bakan, sahip çıkan, destek veren yok. Tarım için Şanlıurfa'dan Eskişehir'e geldik ama bize bakım sıfır. Gelenler bunu düzelteceğini söylüyor ama sonuç alamıyoruz. Belediyeye, kaymakamlığa gittik, 'Gidin, biz hallederiz' diyorlar ama halleden yok. Belediye başkanı ile görüştüler ama yine bakan olmadı. Çocuklar perişan oldu, etlerimiz koktu. Her 2-3 günde bir hastaneye gidiyoruz, raporlarımız hastanede. Çamaşırlarımızı elle yıkıyorlar. Hastalarımız var. Biz 06.00'da işe gidiyoruz 17.30'da geliyoruz. Gelene kadar saat 19.00 oluyor. Ekmek mi yetişecek çamaşır mı? 2025 geldi ama maalesef durum böyle. Şu anda yalnızca elektrik ve su istiyoruz, başka bir şey istediğimiz yok. Yol falan istemiyoruz" dedi.

"Sene 2025, hangi çağda yaşıyoruz?"

Çocukları hasta olduğu zaman elektrik olmaması nedeniyle buhar makinesini çalıştıramadıklarını dile getiren Hamit Kaya ise, şunları söyledi:

"Perişan durumdayız. Tüm yetkililerden rica ediyoruz, bize elektrik getirsinler. Hasta, yaşlı var. Buhar makinesi takmak istiyorlar, kimse takamıyor. Bazen çocukları köye gönderiyoruz, kovuyorlar. Köylü ne yapsın? 1-2 gün değil, 1 hafta değil ki adam idare etsin. Yetkililer sürekli geleceklerini söylüyorlar ama gelmiyorlar. Bizim milletvekillerimiz seçim olduğu zaman direkt geliyorlar, oylarımızı onlara basıyoruz ama oyunu verdikten sonra hiçbir faaliyet yok. Sene 2025, hangi çağda yaşıyoruz?"

Bu arada, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'tan (OEDAŞ) konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tarım işçilerine tahsis edilen alanların kalıcı olmaması, hali hazır arazi üzerinde araç-çadır-konteyner gibi yerler için elektrik bağlanması taleplerinde; şartlara bağlı olarak (pandemi, mevsimsel şartlar, çadır kapasitesi, elektrik haricinde su, yol vb. alt yapı tesislerinin zamanla değişkenlik göstermesi, ekonomik şartlar gibi) değişken olması, kalıcı yapı sınıfında herhangi bir yapının bulunmadığı bilinmektedir. Bu noktada şirketimiz tarafından, tarım işçileri konaklama bölgelerine aydınlatma amaçlı ve telefon şarjı gibi zaruri ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla çadırların kurulduğu bölgeye ait Valilik tarafından verilen yer tahsis belgesi, bağlı bulunulan Valilikler/Kaymakamlıkça tarım işçileri konaklama bölgesinde enerji kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge/yazı ile birlikte ilgili mevzuatlara uygun olarak onaylatılacak elektrik projesi ile tesisatının hazırlatılması sonrası abonelik işlemlerinin yürütülebilmektedir" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Ekonomi, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'deki Mevsimlik Tarım İşçileri Elektrik ve Su Sıkıntısı Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Türkiye’ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:54
Beşiktaş’ta Solskjaer’den transfer sorusuna cevap Bölge bölge saydı
Beşiktaş'ta Solskjaer'den transfer sorusuna cevap! Bölge bölge saydı
21:35
Süper Lig’de 2024-2025 sezonu sona erdi Küme düşen ve Avrupa’ya katılan takımlar belli oldu
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi! Küme düşen ve Avrupa'ya katılan takımlar belli oldu
21:27
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
21:23
Ukrayna’nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 16:21:12. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'deki Mevsimlik Tarım İşçileri Elektrik ve Su Sıkıntısı Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.