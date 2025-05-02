Eskişehir'den Romanya'ya Kardeş Okul Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'den Romanya'ya Kardeş Okul Protokolü

Eskişehir\'den Romanya\'ya Kardeş Okul Protokolü

Yunus Emre Lisesi, Romanya'dan kardeş okul edinerek kültürel işbirliğini artıracak.

02.05.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Eskişehir'e bin kilometre uzaklıktaki Romanya'nın Köstence kentinden kardeş okul edinme heyecanını yaşadı.

Eskişehir, Avrupa'daki kardeş okul sayısını artırmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Romanya Cumpana Nicolae Dumitrescu Teknik Lisesi arasında kardeş okul protokolü imzalandı. İmza için gelen heyet, protokol öncesinde öğrencilerin yöresel Türk halk oyunları gösterisi ile karşılandı. Gösteri sonrası, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Romanya'dan gelen heyet birbirine karşılıklı olarak hediyeler takdim etti. Üzerinde Türk ve Romanya bayrağı bulunan pastanın kesilmesinin ardından kardeş okul protokolü alkışlar eşliğinde imzalandı. Bahse konu protokol ile Türk ve Rumen halkının birbirlerinin kültürünü ve tarihini daha çok paylaşmasının amaçlandığı belirtildi.

"İnanıyorum ki gelecekte Türk-Rumen dostluğunu daha ileriye taşıyacağız"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Sırrı Kabadayı, "1976'da Eskişehir'de kurulmuş olan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk defa Avrupa'dan kardeş okula sahip oluyor. Bu noktada, bize protokol konusunda destek olan ve isteğimizi kırmayan Romanya Milli Eğitim Bakanlığı'na, Nicolae Dumitrescu Teknik Lisesi yöneticilerine ve okul müdürümüz Ionela Baciu'ya çok teşekkür ediyoruz. 500 yıldan bu yana devam etmekte olan tarihi ve kültürel bağları eğitim alanında da devam ettireceğiz. Bununla birlikte inanıyorum ki birbirimizle karşılıklı ziyaretler, kültürel ve teknik işbirlikleri, karşılıklı olarak staj uygulamaları, bilgi ve beceri alışverişi ile teknik destek sağlayacağız. İnanıyorum ki gelecekte Türk-Rumen dostluğunu daha ileriye taşıyacağız ve her şey birlikte güzel olacak." dedi.

"Öğrenciler çok heyecanlılar çünkü Türkiye'den kardeşleri olacak"

Romanya Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe Müfettişi ve Demokrat Türk Birliği Eğitim Komisyonu Başkanı Vildan Bormambet ise, kardeş okul projesinin uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Kardeş okul projelerini destekleyen Romanya Demokrat Türk Birliği Başkanı Fedbi Osman'a teşekkür etmek istiyorum. Kendisi Romanya ile Türkiye'deki okullar arasında eğitim için olan bu projeleri her zaman destekliyor. Bu protokolle birlikte en az 3 yıl boyunca öğrenciler ve öğretmenler arasında bilgi alışverişleri ve ortak faaliyetler gerçekleşiyor olacak. Romanya ve Türkiye'nin halkının, kültürünün, tarihinin ve geleneklerinin bu protokolle birlikte daha çok paylaşılacağına inanıyoruz. Öğrenciler de çok heyecanlılar çünkü Türkiye'den kardeşleri olacak. Onlar tabii ki şimdi arkadaş ama gelecekte iş adamları olup ortak da çalışacaklar." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Anadolu Lisesi, Kültür Sanat, Köstence, Romanya, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'den Romanya'ya Kardeş Okul Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 21:29:08. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'den Romanya'ya Kardeş Okul Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.