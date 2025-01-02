Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu'ndan Kaymaz'a Üçüncü Atık Barajıyla İlgili Suç Duyurusu

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu'ndan Filiz Fatma Özkoç, mahkeme kararına rağmen Kaymaz'a üçüncü atık barajı yapıldığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Koza Altın'a ait Kaymaz'da bulunan altın-gümüş madeninin üçüncü atık barajı projesine karşı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce açılan davada mahkeme, 'ÇED olumlu' kararını iptal etmişti.

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu, mahkeme kararına rağmen Koza Altın tarafından Kaymaz'a üçüncü atık barajının yapıldığını açıkladı. Platform adına konuşan Filiz Fatma Özkoç, şunları söyledi:

"Davamız haklı bulunarak ÇED olumlu kararı iptal edilmişti"

"Bilindiği gibi Sivrihisar ilçemize bağlı Kaymaz Mahallesi mevkisinde Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin Kaymaz Altın ve Gümüş Madeni üçüncü kapasite Artışı ile İlave Maden Atık Depolama Tesisi projesi için verilen ÇED Olumlu kararına karşı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından dava açılmış, bu davaya platform bileşenlerimizden ESÇEVDER de müdahil olarak katılmıştı. Mahkemece projenin vahameti nedeniyle öncelikle yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, yapılan incelemeler ve yargılama neticesinde ise davamız haklı bulunarak 'ÇED olumlu' kararı iptal edilmişti.

"Atık barajı inşaatı neden mühürlenmedi?"

Ancak yürütmeyi durdurma ve iptal kararına karşın söz konusu maden atık depolama tesisinin inşasına devam edildiği hatta bu inşaatın tamamlandığına dair şüphelerimizi 18 Eylül 2024 tarihli basın açıklamamızla kamuoyuna duyurmuş, mahkeme kararlarını uygulamakla görevli yetkilileri, mahkeme kararına rağmen tesisin inşasına kimlerin izin verdiği, söz konusu atık barajı inşaatının neden mühürlenmediği ve denetlenmediği konularında açıklama yapmaya davet etmiş, sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılmasını talep etmiştik.

"8 adet denetim gerçekleşmesine rağmen inşaat devam etmiş"

Bu açıklamamızdan sonra, 26 Aralık 2024 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından resmi internet sitesinde ilan edilen basın bildirisinde, yürütmeyi durdurma kararından sonra bakanlık tarafından söz konusu işletmede 8 adet denetim gerçekleştirilmiş olduğu, yürütmenin durdurulması ve iptal kararı verilen '3. Maden Atık Depolama Tesisi (MAD-3)' projesi ile ilgili herhangi bir inşai faaliyet ve/veya depolama faaliyetinin olmadığı duyurulmuş, bu yönde şüphelerimizi dile getiren bizler toplumu manipüle etme amacında olmakla itham edilmiştir.

"Hem adli hem idari makamlarca soruşturulması gerekir"

Ancak gelinen noktada, İl Müdürlüğü'nün basın bildirisinde ileri sürdüğünün aksine, 3 maden atık depolama tesisinin yürütmeyi durdurma kararı verildikten sonraki dönemde devam ettiğine dair uydu görüntüleri açık kaynak niteliğinde ücretsiz hizmet veren www.sentinel-hub.com sitesinden temin edilmiştir. Dileyen herkes bu siteden aynı görüntülere ulaşabilir. Bu görüntülerde, yürütmeyi durdurma kararının verildiği 30 Nisan 2024 tarihinden sonra inşaatın aşama aşama devam ettiği ve beyaz bir inşaat malzemesi ile kaplandığı ve işletme faaliyetine hazırlık olarak membran serildiği görülmektedir. Bakanlıkça yapılan basın bildirisinde inşaatın 8 kez denetlendiği ve yürütmeyi durdurma kararından sonra devam etmediği duyurulduğuna göre olayın artık hem adli hem idari makamlarca soruşturulması gerekir.

Bakanlık makamına iletilen denetlemeye ilişkin belgeler sahte midir? Bu denetlemeler gerçekten yapılmış mıdır yoksa yapılmış gibi mi gösterilmiştir? Eğer böylesi basit bir konuda denetim görevinde ihmal ve ihlaller ortaya çıkabiliyorsa, söz konusu maden işletmesinin bu atık barajı inşaatı dışındaki diğer faaliyetlerinin denetiminin yasalara uygun şekilde yerine getirilip getirilmediği de şüpheli hale gelecektir. Haliyle maden projesinin işletilme faaliyetlerine dönük şüphelerin denetimlerin de işlevsizliğinden kaynaklı arttığı bilinmelidir.

Şüphelerin adli makamlarca yapılacak soruşturma ile giderilmesi, sorumluların tespiti ve cezalandırılmaları için Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçemizi vermiş bulunmaktayız. Ayrıca önümüzdeki günlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na da başvurarak, uydu görüntülerinde devam ettiği görülen inşaatın 8 denetime rağmen nasıl ve neden denetim belgelerinde durmuş olarak gösterildiğinin de idari soruşturma yolu ile araştırılmasını, sorumlular hakkında adli ve idari işlemlerin yapılmasını talep edeceğiz."

"Derhal yazılı soru önergesi ve araştırma önergesi vereceğiz"

Açıklamaya katılan CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan ise şunları söyledi:

"Doğa ve Yaşam Platformumuzun bütün tüzel kişilerine, Platform bileşenlerine ve bireysel olarak da bu kurumları temsilen de Eskişehirimizin geleceği için mücadele eden bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çok uzun zamana yayılı bir mücadelenin peşini sürekli olarak takip ediyorlar. Her türlü işlemi yapıyorlar. Bizler de CHP milletvekilleri olarak ortaya çıkan bu iddiaların, bu belgelerin TBMM nezdinde ve özel olarak Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde takipçisi olacağız. Derhal yazılı soru önergeleriyle, araştırma önergeleriyle ortaya atılmış olan bu iddiaların, bu iddiaların gerçek olması durumunda da faillerin, sorumluların hukuk devleti içinde gereken cezaları alması için de elimizden gelen çabayı göstereceğiz."