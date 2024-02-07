Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anıyor

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MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı. Platform adına açıklama yapan Nazan Aksaray, "Genel itibarıyla depremin yaşandığı bir yıllık süreçte barınma, eğitim, sağlık, çevre ve mülkiyet alanlarında pek çok hak ihlali yaşanmaya devam ediyor maalesef. Bunları görüyoruz, biliyoruz ve yetkililerden hesap soruyoruz" dedi. Hatay'dan Eskişehir'e gelen depremzede Veysi Özer ise "Oradaki sorumlu insanlar hala yok. Hala biz çadırdayız. Çok soğuk bir hava vardı. Kendi imkanlarımızla ateş yaktık. Arka tarafımıza yıkılan binaların molozlarını getirdiler. Dediler ki, burada kalamazsınız. Deprem öldürmedi, buradan çıkan toz toprak ciğerlerinize yapışırsa ölürsünüz" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hamamyolu Caddesi'nde bulunan Yediler Parkı'nda bir araya gelen Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çevreden geçen vatandaşlar da destek verdi. Platform adına açıklamayı okuyan Nazan Aksaray, depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hiçbir devlet görevlisinin yargılanmadığını ve depremzedelerin hala çadırlarda yaşadığını ifade etti.

"YETKİLİLERDEN HESAP SORUYORUZ"

Nazan Aksaray, şunları söyledi:

"Gerçeklerin üstünün örtülmesine unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz. Hepimiz binlerce insanımızı kaybetmemizin deprem öncesi ve deprem anından itibaren olan nedenlerini aslında çok iyi biliyoruz. Bunun için sadece depremi yaşayan yurttaşlarımızın, bilim insanlarının, meslek örgütlerinin, dayanışma içinde olan herkesin, kurumların, kuruluşların tanıklıklarına, sözlerine kulak vermek yeterlidir. 6 Şubat depremleri, bugüne kadar yaşadığımız pek çok büyük depreme rağmen, ders almadığımızı acı biçimde ortaya koymuştur. Yapı stoğumuzun, bilime, liyakate ve insana kıymet vermeye değil, inşaata dayanan sermaye ilişkilerine, imar aflarına dayandığını üzülerek yine gördük. Depremin ilk anından itibaren, acil yardım beklediğimiz kurumların, liyakat dışı yönetim ve uygulamalarına tanık olduk. Depremin yaralarını sarması gereken siyasal iktidarın, o günden bugüne sorunları çözecek köklü adımlar atmadığı ise hepimizin malumudur. Genel itibarıyla depremin yaşandığı bir yıllık süreçte barınma, eğitim, sağlık, çevre ve mülkiyet alanlarında pek çok hak ihlali yaşanmaya devam ediyor maalesef. Bunları görüyoruz, biliyoruz ve yetkililerden hesap soruyoruz."

"BURADAN ÇIKAN TOZ TOPRAK CİĞERLERİNİZE YAPIŞIRSA ÖLÜRSÜNÜZ"

Hatay'dan Eskişehir'e gelen depremzede Veysi Özer ise şunları söyledi:

"Oradaki sorumlu insanlar hala yok. Hala biz çadırdayız. Çok soğuk bir hava vardı. Kendi imkanlarımızla ateş yaktık. Arka tarafımıza yıkılan binaların molozlarını getirdiler. Dediler ki, burada kalamazsınız. Deprem öldürmedi, buradan çıkan toz toprak ciğerlerinize yapışırsa ölürsünüz. Akrabalarımız vardı. Geldiler aldılar bizi buraya getirdiler. İyi ki de geldik. Çok güzel bir şehir. Odunpazarı ve Tepebaşı belediyeleri yardım etti bize."