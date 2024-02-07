Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anıyor

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anmak için bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, depremzedelerin hala çadırlarda yaşadığı ve hak ihlallerinin devam ettiği vurgulandı.

07.02.2024 11:02  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı. Platform adına açıklama yapan Nazan Aksaray, "Genel itibarıyla depremin yaşandığı bir yıllık süreçte barınma, eğitim, sağlık, çevre ve mülkiyet alanlarında pek çok hak ihlali yaşanmaya devam ediyor maalesef. Bunları görüyoruz, biliyoruz ve yetkililerden hesap soruyoruz" dedi. Hatay'dan Eskişehir'e gelen depremzede Veysi Özer ise "Oradaki sorumlu insanlar hala yok. Hala biz çadırdayız. Çok soğuk bir hava vardı. Kendi imkanlarımızla ateş yaktık. Arka tarafımıza yıkılan binaların molozlarını getirdiler. Dediler ki, burada kalamazsınız. Deprem öldürmedi, buradan çıkan toz toprak ciğerlerinize yapışırsa ölürsünüz" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hamamyolu Caddesi'nde bulunan Yediler Parkı'nda bir araya gelen Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çevreden geçen vatandaşlar da destek verdi. Platform adına açıklamayı okuyan Nazan Aksaray, depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hiçbir devlet görevlisinin yargılanmadığını ve depremzedelerin hala çadırlarda yaşadığını ifade etti.

"YETKİLİLERDEN HESAP SORUYORUZ"

Nazan Aksaray, şunları söyledi:

"Gerçeklerin üstünün örtülmesine unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz. Hepimiz binlerce insanımızı kaybetmemizin deprem öncesi ve deprem anından itibaren olan nedenlerini aslında çok iyi biliyoruz. Bunun için sadece depremi yaşayan yurttaşlarımızın, bilim insanlarının, meslek örgütlerinin, dayanışma içinde olan herkesin, kurumların, kuruluşların tanıklıklarına, sözlerine kulak vermek yeterlidir. 6 Şubat depremleri, bugüne kadar yaşadığımız pek çok büyük depreme rağmen, ders almadığımızı acı biçimde ortaya koymuştur. Yapı stoğumuzun, bilime, liyakate ve insana kıymet vermeye değil, inşaata dayanan sermaye ilişkilerine, imar aflarına dayandığını üzülerek yine gördük. Depremin ilk anından itibaren, acil yardım beklediğimiz kurumların, liyakat dışı yönetim ve uygulamalarına tanık olduk. Depremin yaralarını sarması gereken siyasal iktidarın, o günden bugüne sorunları çözecek köklü adımlar atmadığı ise hepimizin malumudur. Genel itibarıyla depremin yaşandığı bir yıllık süreçte barınma, eğitim, sağlık, çevre ve mülkiyet alanlarında pek çok hak ihlali yaşanmaya devam ediyor maalesef. Bunları görüyoruz, biliyoruz ve yetkililerden hesap soruyoruz."

"BURADAN ÇIKAN TOZ TOPRAK CİĞERLERİNİZE YAPIŞIRSA ÖLÜRSÜNÜZ"

Hatay'dan Eskişehir'e gelen depremzede Veysi Özer ise şunları söyledi:

"Oradaki sorumlu insanlar hala yok. Hala biz çadırdayız. Çok soğuk bir hava vardı. Kendi imkanlarımızla ateş yaktık. Arka tarafımıza yıkılan binaların molozlarını getirdiler. Dediler ki, burada kalamazsınız. Deprem öldürmedi, buradan çıkan toz toprak ciğerlerinize yapışırsa ölürsünüz. Akrabalarımız vardı. Geldiler aldılar bizi buraya getirdiler. İyi ki de geldik. Çok güzel bir şehir. Odunpazarı ve Tepebaşı belediyeleri yardım etti bize."

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anıyor
Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Putin'in Ankara ziyareti ertelendi
    00:38 Putin'in Ankara ziyareti ertelendi

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.

  • Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı
    07 Şub Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı

    Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Para biriktiren arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı
    07 Şub Para biriktiren arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı

    Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.

  • ABD'den Bağdat'ta Ketaib Hizbullah komutanına suikast
    07 Şub ABD'den Bağdat'ta Ketaib Hizbullah komutanına suikast

    Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.

  • Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı
    07 Şub Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

  • Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik
    07 Şub Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti
    07 Şub İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti

    Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.

  • Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı
    07 Şub Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı

    Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

Demokrasi, Eskişehir, Aksaray, Deprem, Deprem, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 02:02:50. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement