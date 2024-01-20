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Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, Hrant Dink'i Anma Açıklaması Yaptı - Son Dakika
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Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, Hrant Dink'i Anma Açıklaması Yaptı

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, Hrant Dink'in ölüm yıl dönümünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Hrant Dink cinayetinin gerçek boyutlarıyla aydınlatılmadığı vurgulandı ve adaletin sağlanması talep edildi.

20.01.2024 - 10:55,
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MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, katledilişinin 17. yılında Hrant Dink'i andı. Adalar Porsuk mevkisinde bir araya gelen Platform üyeleri adına açıklama yapan Ayşegül Yüksel, "Tıpkı diğer gazeteci ve aydın cinayetlerinde olduğu gibi, Hrant Dink cinayeti de gerçek boyutlarıyla aydınlatılmadı" dedi.

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Hrant Dink'in 17'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Platform adına açıklama yapan Ayşegül Yüksel, şunları söyledi:

"HRANT DİNK ÜLKESİNE SEVDALI BİR AYDINDI"

"Hrant Dink ülkesine sevdalı bir aydındı. Yaşamı boyunca bu topraklarda kavganın yerine barışın, düşmanlığın yerine kardeşliğin yerleşmesi için mücadele etti. İyi bir gazeteci ve yazardı. Mesleğine aşıktı. Yılmadan, usanmadan halkın haber alma hakkını, ifade ve basın özgürlüğünü savundu. Hrant Dink suikastını planlayan barışın ve özgürlüğün düşmanı odaklar, aradan geçen 17 yılda tam olarak ortaya çıkarılamadı. Tıpkı diğer gazeteci ve aydın cinayetlerinde olduğu gibi, Hrant Dink cinayeti de gerçek boyutlarıyla aydınlatılmadı. Bizler ülkemizin ayrımcı, kişiye göre adalet anlayışından; öteki ilan edilenlere yönelen faillerin, devlet geleneği olarak korunmasından insanlık adına, ülkemiz adına utanıyoruz. Gelin görün ki azmettirenler, suç silsilesi içinde yer alan kamu görevlileri ve tetikçiler pişkinliklerini sürdürmeye devam ediyorlar.

"SEVGİLİ HRANT SENİ UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Yaşam hakkı en temel haktır. Yaşam hakkını koruyamayan, adalet terazisi doğru tartmayan, suçluları adaletin karşısına çıkarmayan bir devlet yurttaşlarına güven veremez. Okulundan başka yaşamı olmayan öğrencilere, sosyal medya paylaşımı yapanlara hemen bir örgüt icat eden kolluk ve mahkemeler; planlı bir cinayette örgüt bulamadılar. Ogün Samast sadece bir tetikçidir. İstendiğinde, doğru iz sürüldüğünde kimi kamu görevlilerinin de içinde olabileceği örgütü ortaya çıkarmak hiç de zor olmayacaktır. Bizler insan hakları savunucuları olarak adalet peşindeyiz. Herkes için istediğimiz adaleti Hrant için de istiyoruz. Ülkemizde adaletin, hukukun evrensel standartlara göre işlemesini, insan hak ve özgürlüklerinin gelişmesini, güçlenmesini istiyoruz. Sevgili Hrant seni unutmadık, unutturmayacağız! Senin barış, kardeşlik idealine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, Hrant Dink\'i Anma Açıklaması Yaptı
Kaynak: ANKA
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İnsan Hakları, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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