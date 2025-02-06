Eskişehir'in Nüfusu 2024'te 921 Bin 630

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri doğrultusunda açıklanan 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre, Eskişehir'in nüfusu 921 bin 630 kişi oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre, Türkiye nüfusu bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus, bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48,3'ünü erkekler, yüzde 51,7'sini kadınlar oluşturdu. Yıllık nüfus artış hızı 2023 yılında binde 1,1 iken, 2024 yılında binde 3,4 oldu. Açıklanan verilere göre en yüksek nüfuslu il 15 milyon 701 bin 602 kişi ile İstanbul, en düşük nüfuslu il ise 83 bin 676 kişi ile Bayburt oldu.

Eskişehir'deki nüfus artış hızı düştü

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre Eskişehir nüfusu 921 bin 630 kişi oldu. Açıklanan veriler doğrultusunda Eskişehir'de; il ve ilçe merkezlerindeki nüfus artış hızı 2023 yılında 915 bin 418 iken, 2024 yılında 921 bin 630 oldu. Belde ve köy nüfusu artış hızıyla ilgili bir değişiklik olmadığı paylaşılırken, 2023 yılında 9,7 olan yıllık nüfus artış hızı 2024 yılında 6,8 olarak belirlendi.

Yabancı nüfus sayısı düştü

Eskişehir'deki yabancı nüfus oranı 2023 yılında 12 bin 41'i kadın ve 12 bin 960'ı erkek olmak üzere toplam 25 bin 1 kişi iken, 2024 yılında ise bu rakam 11 bin 801'i kadın ve 12 bin 379'u erkek olmak üzere toplam 24 bin 180 şeklinde açıklandı.

2000 yılında 651 bin 672 olan nüfus, 2024 yılında 921 bin 630'a yükseldi

Eskişehir genel nüfusu 921 bin 630'a yükseldi. Kent-kır sınıflaması ve cinsiyete göre il nüfusları 2023-2024 yılı rakamlarına göre, Eskişehir'de kır nüfusu, 52 bin 577'si kadın ve 64 bin 706'sı erkek olmak üzere toplam 117 bin 283 oldu. Orta yoğun kent nüfusu ise 25 bin 292'si kadın ve 26 bin 202'si erkek olmak üzere toplam 51 bin 494 oldu. Yoğun kent nüfusunun 386 bin 249'u kadın ve 366 bin 604'ü erkek olmak üzere toplam 752 bin 853 olarak açıklandı. Eskişehir genel nüfusu ise; 2000-2024 yılı rakamlarına göre 2000 yılında 651 bin 672 iken, 2024 yılında ise bu rakam 921 bin 630'a yükseldi. Nüfusun 152 bin 676'sı 0-14 yaş, 647 bin 907'si 15-64 yaş ve 121 bin 47'si ise 65 yaş üstü olarak belirlendi. Eskişehir'de yaşayanların 500 bin 888'i Eskişehir, 63 bin 625'i Afyonkarahisar ve 33 bin 603 kişi ile Bilecik nüfusuna kayıtlı.

En fazla nüfus Odunpazarı, en az nüfus Han'da

Eskişehir nüfusunun 10 bin 72'si Alpu, 5 bin 723'ü Beylikova, 14 bin 814'ü Çifteler, 5 bin 261'i Günyüzü, 2 bin 164'ü Han, 6 bin 194'ü İnönü, 7 bin 524'ü Mahmudiye, 2 bin 934'ü Mihalgazi, 7 bin 959'u Mihalıççık, 426 bin 581'i Odunpazarı, 4 bin 534'ü Sarıcakaya, 12 bin 878'i Seyitgazi, 20 bin 258'i Sivrihisar ve 394 bin 734'ü Tepebaşı ilçelerinde yer aldı. - ESKİŞEHİR