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Eskişehirli Gönüllüler Yılbaşı Öncesi Hastanelerde Çocukları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Eskişehirli Gönüllüler Yılbaşı Öncesi Hastanelerde Çocukları Ziyaret Etti

Eskişehirli hayırsever gönüllüler, yılbaşı öncesinde hastanelerde tedavi gören çocukları ziyaret ederek çeşitli etkinlikler düzenledi ve sürpriz hediyeler dağıttı. Bir Tebessüm Bir Mutluluk Yardım Gönüllüleri grubu yöneticileri öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliklerde çizgi film karakterleri ve noel baba kostümleri giyilerek çocuklara sürprizler yapıldı. İlmek İlmek Bin Minik Yürek grubu ise hastanede oyuncak dağıtımının ardından özel gereksinimli çocuklara oyuncak ve yaş pasta dağıtarak toplamda 5 bin oyuncak dağıtımı gerçekleştirdi.

Eskişehirli Gönüllüler Yılbaşı Öncesi Hastanelerde Çocukları Ziyaret Etti
31.12.2023 - 23:29,
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Eskişehirli hayırsever gönüllüler, yılbaşı öncesinde hastanelerde tedavi gören çocukları ziyaret ederek çeşitli etkinlikler düzenledi ve sürpriz hediyeler dağıttı.

Bir Tebessüm Bir Mutluluk Yardım Gönüllüleri grubu yöneticileri Mesut Çavındar ve Mehmet Eryılmaz öncülüğünde geleneksel yılbaşı hastane etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu çerçevede Bir Tebessüm Bir Mutluluk Yardım Gönüllüleri grubu, Osmangazi Üniversitesi Servet Bilir Onkoloji Merkezi Çocuk Hematoloji Bölümü, Şehir Hastanesi Çocuk Bölümü ve Acil Servis'te tedavi gören çocuklar için çizgi film karakterleri kılığına girerek ve noel baba kostümleri giyerek sürpriz etkinlikler yaptı. İlmek İlmek Bin Minik Yürek grubu yöneticisi Ayşegül Bozbaş ise, hastanede yapılan oyuncak dağıtımı sonrasında mahalle mahalle dolaşarak özel gereksinimli çocuklara oyuncak ve yaş pasta dağıttı, toplamda 5 bin oyuncak dağıtımı gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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