Esnaf gezisine Eski AK Partili Başkan Veysi Tunç'un sitemi damga vurdu: Şerefim, namusum üzerine bir daha oy vermeyeceğim - Son Dakika
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Esnaf gezisine Eski AK Partili Başkan Veysi Tunç'un sitemi damga vurdu: Şerefim, namusum üzerine bir daha oy vermeyeceğim

07.07.2022 21:54

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici'nin Selçuklu ilçesinde kurban pazarındaki esnaf gezisinde Eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve inşaat mühendisi Veysi Tunç'un sitemi dikkat çekti. Tunç, "Ben Ak Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı yaptım, 38 yaşındayım. Şerefim namusun üzerine yemin ediyorum ki Ak Parti'ye bir daha oy vermeyeceğim" dedi.

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, Konya'nın Selçuklu ilçesinde dün kurban pazarı esnafının sorunlarını dinledi. Bir esnaf, "Başkanım, benim son senem. Ben, hayvanları satıp hayvancılığı bırakacağım. Artık kim yaparsa yapsın. Gitsin eti de ithalat yapsın. Herkesi tehdit ediyor ya, ithal, ithal. Bunu da ithal etsin bakalım" dedi.

"BİR DAHA OY VERMEYECEĞİM"

Bu sırada konuşan bir kişi de 38 yaşında olduğunu adının Veysi Tunç olduğun belirterek şunları söyledi: "İnşaat mühendisiyim, şu şekle bak. Ben bu hale düşecek adam değildim. Ben Ak Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı yaptım, 38 yaşındayım. Şerefim namusun üzerine yemin ediyorum ki Ak Parti'ye bir daha oy vermeyeceğim. Ak Parti için kapı kapı zile bastım. Şu an tekrar kapı kapı dolaşıp zile basacağım 'oy vermeyin' diye. Koca Türkiye'deki şeker fabrikaları, rahmetli Özal'ın kurduğu şeker fabrikalarının hepsini sattı, yedi bitirdi. Dışardan herkes bunun farkında ama kimse konuşamıyor. Kim nereden geldi, nereye gidiyor herkes bunların farkında. Artık Türkiye'de cahil yok."

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Kaynak: ANKA

Gelecek Partisi, Hisarcık, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esnaf gezisine Eski AK Partili Başkan Veysi Tunç'un sitemi damga vurdu: Şerefim, namusum üzerine bir daha oy vermeyeceğim - Son Dakika

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