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ESOGÜ 4 Bin 300 yeni öğrencisini karşılıyor

Otobüs terminali, tren garı ve kampüs içine öğrencilere yardımcı olabilecek görevlilerin bulunduğu stantlar kuruldu

Rektör Prof. Dr Kamil Çolak;

"Onlara en güzel ortamı hazırlayacağız ve mezun olduklarında iyi bir eğitim almış olarak şehirlerine dönecekler"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, şehirlerarası otobüs terminali, tren garı ve kampüs içine öğrencilere yardımcı olabilecek görevlilerin bulunduğu stantlar kurdu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavısonrası yaptıkları tercihlerin sonuçları açıklanan öğrenciler, üniversitelerinin bulunduğu şehirlere gelmeye başladı. Öğrenci kenti olarak anılan Eskişehir'e de yeni öğrenciler gelmeye başladı. Üç devlet üniversitesine sahip Eskişehir'i kazanan öğrencilerin mutlu olduğu gözlendi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi şehirlerarası otobüs terminali, tren garı ve kampüs içine öğrencilere yardımcı olabilecek görevlilerin bulunduğu stantlar kurdu. 30 bin öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ni bu yıl yaklaşık 4 bin 300 öğrenci kazandı. Kente ve üniversiteye ilk kez gelen öğrenciler burada kafalarındaki soru işaretlerini giderebiliyor.

"Onlara en güzel ortamı hazırlayacağız ve mezun olduklarında iyi bir eğitim almış olarak şehirlerine dönecekler"

Eskişehir Tren Garı'nda kurulan standı ziyaret eden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, görevliden bilgi aldı. Stantların oldukça faydalı olduğuna değinen Çolak, "Her şeyden önce Eskişehir'deki üniversitelerimi kazanan öğrencilerimizi kutluyoruz ve hepsine hoş geldiniz diyoruz. Biz Osmangazi Üniversitesi olarak bölümlerine göre onları 4, 5 ve 6 yıl boyunca en iyi şekilde ağırlayacağız. Osmangazi Üniversitesi olarak toplam 30 bin öğrencimiz var. Bölümlerimizi kazanan öğrenci sayımız ise 4 bin 300 civarında, hepsine hoş geldiniz diyoruz. Şehir dışından gelen öğrencilerimiz için tren garında stant kurduk ve burada onları karşılıyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz, rehberlik ediyoruz. Arkadaşlarımız öğrencilerimizi kayıtları için kampüse yönlendiriyorlar. Otogarda da bir standımız var, orada da öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Aileleriyle birlikte araçlarla gelen öğrenciler de var. Onlara kampüsün içerisindeki kayıt merkezimizde yardımcı oluyorlar. Genel anlamda kayıtları online şekilde yaptırıyorlar ama gelen öğrenciler için bizler burada hazırlıklıyız. Eskişehir Osmangazi Üniversitesini kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum, gelecekleri açık olsun. Biz onlara en güzel ortamı hazırlayacağız ve mezun olduklarında iyi bir eğitim almış olarak şehirlerine dönecekler" dedi.