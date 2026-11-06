ESOGÜ'de lösemili çocuklara moral etkinliği, sevgi ve dayanışma mesajıyla düzenlendi - Son Dakika
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ESOGÜ'de lösemili çocuklara moral etkinliği, sevgi ve dayanışma mesajıyla düzenlendi

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ESOGÜ\'de lösemili çocuklara moral etkinliği, sevgi ve dayanışma mesajıyla düzenlendi
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ESOGÜ\'de lösemili çocuklara moral etkinliği, sevgi ve dayanışma mesajıyla düzenlendi
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ESOGÜ Tıp Fakültesi'nde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla tedavi gören çocuklar için moral etkinliği düzenlendi. Programda şarkı, tiyatro ve masal etkinlikleriyle çocukların yüzü güldürüldü; Rektör Prof. Dr. Emine Gümüşsoy sevgi ve dayanışma vurgusu yaptı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı'nın ev sahipliğinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla tedavi gören çocuklar için moral etkinlikleri düzenlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı'nın ev sahipliğinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla tedavi gören çocuklar için moral etkinliği gerçekleştirildi. Doktor Mustafa Çamkoru Ortaokulu öğrenci ve velilerinin de katıldığı programda, şarkıların söylendiği, tiyatro gösterimi ve masal anlatımının yapıldığı renkli gösterilerle çocukların yüzü güldürüldü.

"En büyük şifa kaynağı sevgi, moral ve güçlü bir dayanışmadır"

Programın açılışında konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, löseminin uzun ve sabır isteyen bir süreç olduğuna dikkat çekerek, "Bugün burada sadece bir takvim haftasını anmak için değil, minik yüreklerin gösterdiği kocaman mücadeleye ortak olmak, umudu büyütmek ve evlatlarımızın tebessümüne vesile olmak için bir aradayız. Tıbbın sunduğu imkanların ötesinde bu mücadeledeki en büyük şifa kaynağı sevgi, moral ve güçlü bir dayanışmadır" dedi.

"Amacımız çocukların sosyal hayattan kopmaması"

Etkinlikte konuşan Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünite Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Zeynep Canan Özdemir ise çocukların hastane sürecinde sosyal hayattan kopmamalarının önemine değinerek şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz gibi lösemi tedavi edilmesi zor bir süreç. Ancak çocuklarımız ve ailelerimiz o kadar güçlüler ki birbirlerine kenetlenerek bu süreci atlatmaya çalışıyorlar. Bizim amacımız sadece tedavi etmek değil, onların birer çocuk gibi hayatlarına devam etmelerini sağlamak. Hastane sınıfındaki öğretmenlerimizin desteğiyle eğitimlerini sürdürüyor, uygun şartlarda oyun oynamalarına imkan tanıyoruz. Lösemi çocukların bir kimliği değildir; onlar umutlarıyla yaşamaya devam eden kocaman yürekli ve çok cesur çocuklardır."

Müzikler ve renkli gösterilerle coşku dolu anlar

Etkinlik kapsamında üniversite bünyesindeki kulüpler ve gönüllü ekipler sahne alarak çocuklara neşe dolu anlar yaşattı. Programda, gençlerin müzik konserleri ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra Atölye Sobe ekibi, Eskişehir'in Masalcıları ekibi ve sahne alarak şarkılar seslendiren Seda Meriç çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Hastanede gerçekleştirilen etkinliğe ESOGÜ Rektör Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünite Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Zeynep Canan Özdemir, hastane yönetimi, sağlık personeli, öğretmenler, aileler ve çocuklar katıldı.

Kaynak: İHA
Eskişehir Osman Gazi ÜniversitesiSağlıkRektörYaşamYerelSon Dakika

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