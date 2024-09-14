ETÜ, Autolia-Tech Konsorsiyumu'na Katıldı - Son Dakika
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ETÜ, Autolia-Tech Konsorsiyumu'na Katıldı

ETÜ, Autolia-Tech Konsorsiyumu\'na Katıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erasmus+ programıyla uluslararası iş birliği fırsatları yaratacak.

14.09.2024 12:05
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Erzurum Teknik Üniversitesi, Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA131) Programı kapsamında yürütülen Autolia-Tech Konsorsiyumu'na stratejik ortak olarak katılım sağladı. Bu çerçevede, ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ve Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Eyüphan Manay, Bursa Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katılarak diğer konsorsiyum üyeleriyle iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Konsorsiyumun temel amacı, otomotiv sektörüne yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerini uluslararası düzeyde güçlendirmek ve bu alandaki hareketlilik fırsatlarını artırmak. Bu kapsamda, öğrenciler için Avrupa Birliği ülkelerinde staj yapma imkanı sunulurken, akademik personel için eğitim alma ve ders verme hareketliliği teşvik edilecek.

Bursa Teknik Üniversitesi'nin Mimar Sinan Yerleşkesi Senato Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Biçer katıldı.

Autolia-Tech Konsorsiyumu ile başta bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği olmak üzere çeşitli mühendislik alanlarındaki öğrenciler ve akademik personel, Avrupa Birliği ülkelerinde gerçekleşecek staj, eğitim alma ve ders verme faaliyetlerinden faydalanabilecek. Konsorsiyum, iki yıl boyunca yürütülecek olup, bu süreçte üniversiteler arası iş birliğinin artırılması ve hareketlilik faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Autolia-Tech Konsorsiyumu, Türkiye genelinde kabul edilen beş konsorsiyum projesinden biri olarak dikkat çekiyor. 24 ay sürecek olan bu projede, 13 öğrenci staj hareketliliği, 7 akademik personel ders verme hareketliliği ve 8 akademik personel eğitim alma hareketliliğinden yararlanacak. Proje, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde otomotiv sektörüne yönelik yapılacak çalışmalara örnek teşkil edecek olup, gelecekte gerçekleştirilecek projelere de önemli bir referans olacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Teknoloji, erzurum, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ETÜ, Autolia-Tech Konsorsiyumu'na Katıldı - Son Dakika

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