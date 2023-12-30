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ETÜ Rektörü Gazzeli Öğrencileri Konuk Etti - Son Dakika
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ETÜ Rektörü Gazzeli Öğrencileri Konuk Etti

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Gazzeli öğrencileri makamında konuk etti. Rektör Çakmak, Gazze'de yaşanan zulmün son bulması için çağrıda bulunarak, öğrencilere her zaman destek olacaklarını belirtti.

ETÜ Rektörü Gazzeli Öğrencileri Konuk Etti
30.12.2023 - 11:21,
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Gazzeli öğrencileri makamında konuk etti.

Eğitim öğretim hayatlarını ETÜ'de sürdüren Gazzeli öğrencilerin acılarını paylaşmak ve taleplerini dinlemek amacıyla düzenlenen buluşmada Rektör Çakmak, masum Gazze halkına yönelik yapılan zulmün son bulması için bir kez daha çağrıda bulunarak: "Gazze'de yaşanan olayların herhangi bir izahı yok. İsrail, insan haklarını ve evrensel hukuku hiçe sayarak yaklaşık üç aydır insanlık dışı saldırılar yapıyor. Çocuklar, kadınlar ve masum siviller katlediliyor. Öyle ki yapılan saldırılar artık bir soykırım boyutuna ulaşmıştır. Bizim Gazze ile gönül bağımız bulunuyor. Oradaki gelişmeleri her gün takip ediyoruz ve yaşananlar yüreğimizi sızlatıyor. Bu zulmün ve pervasızca saldırıların bir an önce sona ermesini temenni ediyorum. Siz burada bize emanetsiniz. Her daim sizin yanınızda olacak ve sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

Saldırıların bir an önce durdurulması çağrısını yineleyen öğrenciler ise yaşadıkları sorunları dile getirip taleplerini Rektör Çakmak'a ileterek desteklerinden ötürü kendisine teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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