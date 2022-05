Ev tekstilinde 2022 trendi: Sürdürülebilir yaşam tarzı - Son Dakika

Ev tekstilinde 2022 trendi: 'Sürdürülebilir yaşam tarzı'

Ecocotton, yaşam alanlarını özüne döndürecek yeni tasarımlarını Hometex 2022'de ilk kez görücüye çıkaracak

DENİZLİ - Türkiye'de ilk kez organik pamuk kullanarak ev tekstili sektörüne öncülük yapan Ecocotton, 2022 kataloğunun temasını "Sürdürülebilir yaşam tarzı" olarak belirledi. Bahar ve doğanın enerjisini evlere taşıyan Ecocotton, yaşam alanlarını özüne döndürecek yeni tasarımlarını Hometex Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkaracak.

Gelişen teknolojiler ve bilgiye erişimin hızlanması ile birlikte, tüketicilerin yaşam biçimleri de değişmeye devam ediyor. İnsanlar günlük yaşamlarında dijital dönüşüme ayak uydurmaya çabalarken, evlerinde ise 'Öze Dönüş Akımıyla' birlikte doğal dönüşüm hareketi içerisine girdi. 2020 yılında "Öze Dönüş" teması ile başlayan doğal dönüşüm, sürdürülebilir yaşam tarzını her alanda olduğu gibi ev tekstilinde de popüler hale getirdi.

Türkiye'de ilk kez organik pamuk kullanarak ev tekstili sektörüne öncülük yapan Ecocotton, 2012'de "Doğaya Dönüş" temasıyla çıktığı yolculuğun bugün gelinen noktada herkesin arzuladığı bir durum haline gelmesiyle sektöre yön veren firmalardan birisi oldu. 2022 kataloğunun temasını "Sürdürülebilir yaşam tarzı" olarak belirleyen Ecocotton, 17-21 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 26. Hometex Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı'nda yeni tasarımlarını ilk kez beğeniye sunacak. Koleksiyonda kullanılan materyaller olan organik pamuk ve keten karışımlı özel ipliklerde, organik pamuğun saflığı ile ketenin nefes olan doğal yapısıyla harmanlandı. Sürdürülebilir üretime ve kaynakların giderek değerli olduğuna dikkat çekmek isteyen Ecocotton tasarımcıları, artan küçük kumaş parçalarını da Anadolu'da eski bir gelenek olan küçük muskalar haline getirerek ürünlerde aksesuar olarak değerlendirdi.

"Giderek tükenen dünyamıza sahip çıkmalıyız"

Ecocotton'un merakla beklenen "Sürdürülebilir yaşam tarzı" kataloğunun içeriği hakkında tüyolar veren Marka Müdürü Dilek Poslu; "2020 yılında başlayan öze dönüş hikayesi 2022 yılında da devam ediyor. Bildiğiniz üzere hızla değişen dünyamız ve gelişen teknolojiler insanları dijital dönüşüme sürükledi. Şuan dijital dönüşümün etkisiyle bunu kabullenmeye ve bunu yadsımamaya çalışıyoruz. Doğal olarak insanlar bununla birlikte doğal dönüşüme de bunu nasıl olabilir arayışı içerisine girebiliyorlar. Bununda en çok hissettiğimiz kategorilerden bir tanesi de ev tekstili kategorisidir. 2020 yılında öze dönüş temasıyla bu hikaye başlamış oldu. Biz bu yolculuğa 2012 yılında çıktık Ecocotton olarak dedik ki 'Biz doğaya dönüş (Back to nature)' sloganımızla yola çıktık. Şuanda bu sloganı tüm dünyayla aynı hikayeyi yaşıyor olmak ve yaşatıyor olmak bizim adımıza gurur verici bir tablodur. Bizde yine dünyayla birlikte 2020 yılında koleksiyonumuzun adı 'Öze dönüştü' koleksiyonumuzda organik ve doğal pamuklar kullanıyoruz, doğal elyaflar kullanıyoruz. Bunları el nakışlarıyla destekliyoruz bir nevi geçmişe özlemimizi bu şekilde gidermeye çalışıyoruz. 2022 yılında da temamız 'Sürdürülebilir yaşam tarzı' burada yine öne çıkan unsurlarımızdan bir tanesi. 'Keten karışımlı doğal elyafları nasıl ev tekstili kategorisinde harmanlayabiliriz, nevresimlerle havlularla, bornozlarla nasıl bütünleştirebiliriz, insanların doğa özlemini, doğanın nefes alan yapısını yumuşaklığını nasıl hissettirebiliriz' düşüncesinden yola çıkan tasarımcılarımız, bunun üzerinde çalışıyorlar ve bunlar üzerinde üretimler yapıyoruz. Sürdürülebilir yaşam tarzının çıkış noktası da şu biliyorsunuz artık kayaklarımız kıt giderek de azalıyor. Dünyamızı giderek tüketiyoruz ve doğal olarak elimizdeki emtialar değerli, ürünler değerli bizde bunun farkındayız ve bunun bilincindeyiz. İlk çıktığımız noktadan beri bilincindeyiz. Şuanda tasarımcımız artan kumaşlarımızı keten, kenevir gibi organik satenler gibi kumaşlarımızı tekrar Anadolu'da eski bir gelenek vardır. Ev hanımları kadınlarımız bu kalan parçaları, kumaşları muskalar halinde değerlendirerek çemberlerinde oya detayı evlerinde süs eşyaları olarak kullanmışlardır. Tasarımcımızda buradan esinlenerek bu muska detayını şuan nevresimlerimize taşımış oldu. Onları aksesuar olarak kullanmış oldu. Böylelikle sürdürülebilirliği farkındalığı ortaya çıkarmış olduk" dedi.

"Sürdürülebilir üretim hikayemizi beğeniye sunacağız"

2022 tasarımlarını beğeniye sunacakları fuarın kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Dilek Poslu, "2022 yılının Mayıs ayında İstanbul'da her yıl düzenlenen bir Hometex Fuarı var. Bütün ev tekstil firmalarının katıldığı ve Denizli'den de yoğun katılım gerçekleşen bu fuarda Ecocotton olarak bizlerde yerlerimizi alacağız. Bu sürdürülebilir yaşam tarzına istinaden hikayemizi orada bizi takip edenlerle birleştirmiş, buluşturmuş olacağız. Sürdürülebilir üretimi her firma kendi imkanlarınca yorumlamaya çalışıyor. Kimisi işte geri dönüştürülmüş elyaflardan tekrardan üretime katkı sağlayarak yeni pamuktan, elyafa çevirmek yerine geri dönüştürülmüş elyaflardan ürün ürettirmeye devam ediyor. Bir kısmı da keten, kenevir gibi doğal elyaflarla bu üretimini sürdürmeye çalışıyor. Diğer bir bakış açısı da ambalajlarda geri dönüştürülemeyen malzemelerden oluşuyordu. Biz en baştan çıkış noktamızdan bunları geri dönüştürülebilir nesneler ve objeler olarak kullanmaya devam ediyorduk. Her firma farklı yorumluyor bizimde yorumumuz en başından olduğu gibi hem doğal elyaflar kullanmak hem de geri dönüştürülebilir ambalajlar kullanarak doğada daha çabuk daha hızlı yok olabilen malzemeler kullanarak hem doğaya hem de çevreye ve insan sağlığına katkı sağlamak. Hızlı tüketim ve tüketim toplumu olarak bizler evlerimizde polyester gibi ya da naylon poşetleri hiç vurdumduymaz bir şekilde kullanıyorduk. Vurdumduymaz bir tüketim alışkanlığımız vardı. Giderek bilinçlenen bir toplum doğa, çevre ve insan sağlığına düşkünlük bu konuda farkında olmamızı sağladı. Evlerimiz de de bildiğiniz üzere artık bez çantalar ve benzeri ürünler kullanıyoruz. Alışverişlere giderken daha az poşet kullanmaya imtina ediyoruz ve buna özen gösteriyoruz" şeklinde konuştu.