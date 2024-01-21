 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır anneleri Konya'ya geldi, terör örgütü PKK'ya karşı oturma eylemi devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır anneleri Konya'ya geldi, terör örgütü PKK'ya karşı oturma eylemi devam ediyor

Terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia ettikleri çocuklarına kavuşma ümidiyle 2019 yılının sonbaharından beri HDP'ye karşı oturma eylemi gerçekleştiren Diyarbakır anneleri Konya'ya geldi.

Diyarbakır anneleri Konya\'ya geldi, terör örgütü PKK\'ya karşı oturma eylemi devam ediyor
21.01.2024 - 10:47,  Güncelleme: 10:53
Abone Ol

Terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia ettikleri çocuklarına kavuşma ümidiyle 2019 yılının sonbaharından beri HDP'ye karşı oturma eylemi gerçekleştiren Diyarbakır anneleri Konya'ya geldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 19-21 Ocak 2024 tarihleri arasında Konya'nın kültürel ve tarihi değerlerinin anlatılması için planlanan gezi programı çerçevesinde şehre gelen aileler, ilk olarak Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Uğur İbrahim Altay ile buluştu. Aileler daha sonra Panorama Müzesi ve Mevlana Müzesini ziyaret etti. Türbe Önü Çarşısı, Aziziye Camii, Bedesten Çarşısı, Sille, Alaaddin Camii ve Sultanlar Türbesi, Dar'ül Mülk ve Karatay Müzesini gezen aileler, Mevlana Kültür Merkezinde sema gösterisi izledi.

"Onurlu duruşun timsali evlat nöbeti"

Evlat nöbetindeki aileler, Mevlana Öğretmenevinde düzenlenen programa da katıldı. Programda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, evlat nöbetindeki ailelerin, vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine kast eden teröre karşı kutsal direnişin ve onurlu duruşun timsali olduğunu söyledi. Vali Özkan, "Anne yüreğinden daha güçlü bir silah yoktur'un ifadesi; evlat nöbetindeki annelerdir. Ana yüreğinin gücüyle dalga dalga büyüyen bu direniş; 2019 yılının sonbaharında evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarmak için Diyarbakır'da annelerin oturma eylemi ile başlamıştır. Yapılan direniş çağrısıyla her türlü gücün üzerinde olan annelik hissiyatı bir volkanın dışa vurumu misali hiç bir engel tanımamıştır. Annelik hissiyatı, ilham kaynağı olmuş, korku iklimini tuzla buz etmiş ve anne yüreğinden daha güçlü bir silah olmadığını zalim zihniyetlere göstermiştir" dedi.

"Ülkemiz; terörle mücadelenin tüm yönlerini eş zamanlı yürütecek güce, iradeye ve kararlılığa sahiptir"

Vali Özkan, milli bekamızı tehdit eden emperyalizmin her türlü maşası karşısında, içerde ve sınır ötesinde devletimizin kararlı duruşunun terörün son izi silininceye kadar devam edeceğini vurguladı. Ülkemizin; terörle mücadelenin tüm yönlerini eş güdümlü yürütecek güce, iradeye ve kararlılığa sahip olduğunu kaydeden Özkan, "Emperyalist güçlerin oyunlarına karşı annelerin bu duruşunu saygıyla selamlıyoruz. Emperyalist güçlerin himayesindeki bölücü terör örgütü PKK'nın yıllardır yaşattığı zulüm, buhran ve ayrıştırmaya karşı ailelerin temsil ettiği bu kararlı duruş, birliğimizin harcıdır. Annelerin maneviyatına ihtiyacımız vardır ve bundan istifade etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Medeniyet değerlerimizi şekillendiren en önemli husus; birlik duygusudur, empatidir"

Medeniyet değerlerimizi şekillendiren en önemli hususun, birlik duygusu, empati olduğunu ifade eden Vali Vahdettin Özkan, "Ailelerin Mevlana şehrini ziyareti ve duruşları doğudan batıya, kuzeyden güneye ülkemizde var olan kadim değerleri, empatiyi, birlik duygusunu daha da yoğun yaşatacaktır. Bu nöbet ortak vicdanın harekete geçmesi ve birliğimizin ifadesidir. Çocuklarına kavuşmak için çırpınan, evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin onurlu duruşu; vicdanları harekete geçirmektedir. Aynı zamanda, ülkenin huzuruna, birliğine ve bütünlüğüne de anlamlı bir katkı sunmaktadır. Evlatları terör örgütlerince kaçırılan annelere her türlü desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, milletimizin hissiyatına tercüman olmaktadırlar" diye konuştu.

Evlat nöbetine katılan aileler ise, kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, düzenlenen geziden duydukları memnuniyeti ifade ederek Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve yetkililere teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Konya, PKK, Kültür, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır anneleri Konya'ya geldi, terör örgütü PKK'ya karşı oturma eylemi devam ediyor - Son Dakika


11:17
Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı
11:07
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hastalık X' uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03
Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49
Altının gram fiyatı 1.967 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.967 lira seviyesinde işlem görüyor
10:49
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti

Son Dakika
11:17 Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı
11:07 Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03 Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49 Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:49 Altının gram fiyatı 1.967 lira seviyesinde işlem görüyor
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:45:01. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır anneleri Konya'ya geldi, terör örgütü PKK'ya karşı oturma eylemi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement