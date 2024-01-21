Diyarbakır anneleri Konya\'ya geldi, terör örgütü PKK\'ya karşı oturma eylemi devam ediyor

Terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia ettikleri çocuklarına kavuşma ümidiyle 2019 yılının sonbaharından beri HDP'ye karşı oturma eylemi gerçekleştiren Diyarbakır anneleri Konya'ya geldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 19-21 Ocak 2024 tarihleri arasında Konya'nın kültürel ve tarihi değerlerinin anlatılması için planlanan gezi programı çerçevesinde şehre gelen aileler, ilk olarak Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Uğur İbrahim Altay ile buluştu. Aileler daha sonra Panorama Müzesi ve Mevlana Müzesini ziyaret etti. Türbe Önü Çarşısı, Aziziye Camii, Bedesten Çarşısı, Sille, Alaaddin Camii ve Sultanlar Türbesi, Dar'ül Mülk ve Karatay Müzesini gezen aileler, Mevlana Kültür Merkezinde sema gösterisi izledi.

"Onurlu duruşun timsali evlat nöbeti"

Evlat nöbetindeki aileler, Mevlana Öğretmenevinde düzenlenen programa da katıldı. Programda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, evlat nöbetindeki ailelerin, vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine kast eden teröre karşı kutsal direnişin ve onurlu duruşun timsali olduğunu söyledi. Vali Özkan, "Anne yüreğinden daha güçlü bir silah yoktur'un ifadesi; evlat nöbetindeki annelerdir. Ana yüreğinin gücüyle dalga dalga büyüyen bu direniş; 2019 yılının sonbaharında evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarmak için Diyarbakır'da annelerin oturma eylemi ile başlamıştır. Yapılan direniş çağrısıyla her türlü gücün üzerinde olan annelik hissiyatı bir volkanın dışa vurumu misali hiç bir engel tanımamıştır. Annelik hissiyatı, ilham kaynağı olmuş, korku iklimini tuzla buz etmiş ve anne yüreğinden daha güçlü bir silah olmadığını zalim zihniyetlere göstermiştir" dedi.

"Ülkemiz; terörle mücadelenin tüm yönlerini eş zamanlı yürütecek güce, iradeye ve kararlılığa sahiptir"

Vali Özkan, milli bekamızı tehdit eden emperyalizmin her türlü maşası karşısında, içerde ve sınır ötesinde devletimizin kararlı duruşunun terörün son izi silininceye kadar devam edeceğini vurguladı. Ülkemizin; terörle mücadelenin tüm yönlerini eş güdümlü yürütecek güce, iradeye ve kararlılığa sahip olduğunu kaydeden Özkan, "Emperyalist güçlerin oyunlarına karşı annelerin bu duruşunu saygıyla selamlıyoruz. Emperyalist güçlerin himayesindeki bölücü terör örgütü PKK'nın yıllardır yaşattığı zulüm, buhran ve ayrıştırmaya karşı ailelerin temsil ettiği bu kararlı duruş, birliğimizin harcıdır. Annelerin maneviyatına ihtiyacımız vardır ve bundan istifade etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Medeniyet değerlerimizi şekillendiren en önemli husus; birlik duygusudur, empatidir"

Medeniyet değerlerimizi şekillendiren en önemli hususun, birlik duygusu, empati olduğunu ifade eden Vali Vahdettin Özkan, "Ailelerin Mevlana şehrini ziyareti ve duruşları doğudan batıya, kuzeyden güneye ülkemizde var olan kadim değerleri, empatiyi, birlik duygusunu daha da yoğun yaşatacaktır. Bu nöbet ortak vicdanın harekete geçmesi ve birliğimizin ifadesidir. Çocuklarına kavuşmak için çırpınan, evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin onurlu duruşu; vicdanları harekete geçirmektedir. Aynı zamanda, ülkenin huzuruna, birliğine ve bütünlüğüne de anlamlı bir katkı sunmaktadır. Evlatları terör örgütlerince kaçırılan annelere her türlü desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, milletimizin hissiyatına tercüman olmaktadırlar" diye konuştu.

Evlat nöbetine katılan aileler ise, kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, düzenlenen geziden duydukları memnuniyeti ifade ederek Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve yetkililere teşekkür etti. - KONYA