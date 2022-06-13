Evlenen arkadaşlarına mezar taşı verdiler! Kurtlar Vadisi müziğinin çaldığı düğünde ilginç anlar - Son Dakika
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Evlenen arkadaşlarına mezar taşı verdiler! Kurtlar Vadisi müziğinin çaldığı düğünde ilginç anlar

13.06.2022 12:56

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir düğünde sıra dışı anlar yaşandı. Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde salona giren davetliler, evlenen arkadaşlarına mezar taşı vererek dua okudular. Yaşanan bu ilginç anlar kameralara yansıdı.

Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda dünyaevine giren çift, bir süre yakınlarıyla oynayıp eğlendikten sonra, takı törenine geçti. Çiftin ailesi ile arkadaşları altın ve para takmak için sıraya girdi.

KURTLAR VADİSİ MÜZİĞİ EŞLİĞİNDE GİRDİLER

Davetlilerden bazıları altın takarken, bazıları da para taktı. Damadın arkadaşları ise takı sırasında Kurtlar Vadisi müziği ile adının yazılı olduğu mezar taşı hediye ederek dua okudu. Gülümsemelere sebep olan o an cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Kurtlar Vadisi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evlenen arkadaşlarına mezar taşı verdiler! Kurtlar Vadisi müziğinin çaldığı düğünde ilginç anlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evlenen arkadaşlarına mezar taşı verdiler! Kurtlar Vadisi müziğinin çaldığı düğünde ilginç anlar - Son Dakika
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