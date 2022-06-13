Evlenen arkadaşlarına mezar taşı verdiler! Kurtlar Vadisi müziğinin çaldığı düğünde ilginç anlar

Bu da halayın Guardiola'sı! Video sosyal medyada viral oldu, bir izleyen bir daha izliyor

Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda dünyaevine giren çift, bir süre yakınlarıyla oynayıp eğlendikten sonra, takı törenine geçti. Çiftin ailesi ile arkadaşları altın ve para takmak için sıraya girdi.

KURTLAR VADİSİ MÜZİĞİ EŞLİĞİNDE GİRDİLER

Davetlilerden bazıları altın takarken, bazıları da para taktı. Damadın arkadaşları ise takı sırasında Kurtlar Vadisi müziği ile adının yazılı olduğu mezar taşı hediye ederek dua okudu. Gülümsemelere sebep olan o an cep telefonu kamerası ile kaydedildi.