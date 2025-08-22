Eyüpsultan Pirinççi Aile Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika
Eyüpsultan Pirinççi Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Eyüpsultan Pirinççi Aile Sağlığı Merkezi Açıldı
22.08.2025 13:07  Güncelleme: 13:26
İstanbul Valiliği, 5 bin kişiye hizmet verecek olan Eyüpsultan Pirinççi Aile Sağlığı Merkezi'ni açtı. Vali Davut Gül, İstanbul'da her aile hekiminin arkasında 2 bin 500 kişi olacak şekilde daha fazla Aile Sağlık Merkezi açmayı hedeflediklerini belirtti.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan 5 bin kişiye hizmet verecek Eyüpsultan Pirinççi Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül "Sayın bakanımızın bir hedefi var. Bir aile hekimi başına 2 bin 500 kişi düşecek kadar Aile Sağlık Merkezleri yapmak istiyoruz" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan Eyüpsultan Pirinççi Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapıldı. Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte başladı. Protokol konuşmaları ile devam eden programda Vali Gül, protokol ve Aile Sağlık Merkezi'nde görev alacak olan personel ile kurdele keserek açılışı yaptı.

"Bir aile hekimi başına 2 bin 500 kişi düşecek kadar Aile Sağlık Merkezleri yapmak istiyoruz"

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül "İstanbul'da yapılan her işin hedef kitlesi farklı. Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'da yaptığı 335 milyarlık iş içerisinde küçük gibi görülebilir ama bu mahalle için kıymetli. Mahalle ölçeğinde yürüme mesafesinde aile hekiminizden, sağlık danışmanınızdan en kısa sürede bu hizmeti almanız çok önemli. Sayın bakanımızın bir hedefi var. Bir aile hekimi başına 2 bin 500 kişi düşecek kadar Aile Sağlık Merkezleri yapmak istiyoruz. Ödenekle ilgili problem yok. İhtiyaç olan her yerde ya yeniden yaparak ya da satın alarak sağlık hizmeti hak ettiği yere gelmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Son 6 ayda 82 milyon muayene yapılmış"

Türkiye'de sağlık sektörünün hızla geliştiğinin vurgulayan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner "Hastanelerimiz güzelleşti. Eskiden 6,8 ve 10 kişilik koğuşlarda tedavi gören vatandaşlarımız artık tek kişilik, iki kişilik, otel konforunda hastanelerde hizmet alıyorlar. Şuanda dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan şehri olarak karşınızdayız. Son 6 ayda 82 milyon muayene yapılmış. 2025 yılında 2024 yılı ile beraber 198 ülkeden vatandaş İstanbul'a sağlık hizmeti almaya geldi. Biz bu rüştümüzü depremde, pandemide ispat ettik" dedi.

"Bu senenin sonuna kadar 150 tane daha aile Sağlığı Merkezi açmayı planlıyoruz"

Aile Sağlığı Merkezlerinin önemine değinen Güner "Koruyan, geliştiren ve üreten bir sağlık modeliyle sağlıklı Türkiye yüzyılında vatandaşımızın sağlığını korumasını istiyoruz. Bunun en önemli faktörlerinden biri Aile Sağlığı Merkezleri'dir. Aile hekimi aslında bizim sağlık danışmanımız. Tedavi için değil, sağlığımızı korumak için de başvuracağımız yer. Burada aşılama, tarama hizmetleri, çocuklarımızın, gebelerimizin, yaşlılarımızın izlemlerinin yanında yeni geliştirdiğimiz hususlar da var. Bu tesisimizde 54 parametre ile kan tahlili yapabilir durumdayız. Hastanelerdeki laboratuvarlarındaki gibi burada tahlilleri yaptırabiliriz. Yeni uygulamamızla aile hekimine başvurduğumuzda en iyi randevuyu, en iyi hekimi aile hekimi seçer diyoruz. Burada 2. ve 3. basamakta ihtiyacımız olan randevuyu merkezi sisteme girmeden aile hekiminiz size alabiliyor. Bu yeni uygulama ile hiç bir noktaya gitmenize gerek yok. 2002'de 217 sağlık ocağımız varmış. Bugün bin 99'uncu Aile Sağlığı Merkezi'mizi açıyoruz. Bu senenin sonuna kadar 150 tane daha aile Sağlığı Merkezi açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eyüpsultan Pirinççi Aile Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
SON DAKİKA: Eyüpsultan Pirinççi Aile Sağlığı Merkezi Açıldı - Son Dakika
