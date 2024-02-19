Ezo Sunal Antalyalılarla Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "İlham Veren Hayatlar" başlığıyla düzenlediği Anttalks etkinliği kapsamında yazar, eğitimci ve oyuncu Ezo Sunal vatandaşlarla buluştu. Ezo Sunal, programda çocuklar için mutlu bir aile ve eğitim ortamı sağlamanın önemine değindi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin mesleğinde belli bir başarıya ulaşmış kişilerin fikir, yaşam ve deneyimlerini, başta gençlerle paylaşmak için başlattığı Anttalks söyleşileri devam ediyor. Bu kapsamda yazar, eğitimci ve oyuncu Ezo Sunal, AKM Aspendos Salonu'nda Antalyalılarla buluştu "Çocuklarla Mutlu Zaman Geçirmek" konulu söyleşide Ezo Sunal, çocuk gelişiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve çocuklarla mutlu ve verimli zaman geçirmek için yapılması gerekenleri anlattı. Sunal, şunları söyledi:
"OKUL-AİLE İLİŞKİSİ MUTLU ORTAMI SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ"
"Okul-aile ilişkisi de mutlu ortamı sağlamak için gerekli. Çocukların gelişimi için ihtiyaçlarını fark etmek ve bunun bilincinde olmak büyük önem arz ediyor. Öğretmenlerimize de bu mutlu ortamı sağlamak için büyük iş düşüyor. Öğrenme konusunda yapılandırma ve destekleme becerileriyle bu konuda yardımcı olmaları gerekiyor. Burada ebeveynler, eğitimciler ve çocuklarla bir araya gelmek mutluluk verici. Konu çocuk olunca ilgi de o kadar artıyor. Keyifli bir söyleşi oldu. İnsanlarla bu konuda sohbet etme şansı bulmak ve onların da söylemek istediklerini dinlemek benim için önemli. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'e beni Antalyalılarla bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum."
Konuşmasının sonunda seyircilerin sorularını da cevaplayan Ezo Sunal ve ona eşlik eden annesi Gül Sunal'a Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı İsmail Oskay tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.
Anttalks etkinliği gelecek haftalarda da devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz, 24 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da AKM Perge Salonu'nda "Ekonomi ve Cumhuriyet" konulu söyleşisiyle Antalyalılarla bir araya gelecek. İlerleyen haftalarda da Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Bedrettin Dalan gibi isimler Anttalks'un konuğu olacak.
Son Dakika › Yerel › Ezo Sunal Antalyalılarla Buluştu - Son Dakika
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