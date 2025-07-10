Fahrettin Altun TİHEK Başkanı Oldu - Son Dakika
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Fahrettin Altun TİHEK Başkanı Oldu

Fahrettin Altun TİHEK Başkanı Oldu
10.07.2025 16:48
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Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu başkanlığına atandı ve görevi devraldı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığına atanan Fahrettin Altun görevi Muharrem Kılıç'tan devraldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla İletişim Başkanlığı görevini 2018 yılından itibaren sürdüren Fahrettin Altun Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığına getirildi. Bugün gerçekleştirilen devir-teslim töreniyle Altun görevine başladı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda gerçekleştirilen devir-teslim töreninde konuşan Fahrettin Altun, Devir teslimin bir bayram değişimi olduğunu dile getirerek, "Burada biz inşallah Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumumuzun temel faaliyet alanlarında daha nitelikli işler yapması için el birliğiyle bütün kurulumuzla, buradaki bütün mesai arkadaşlarımızla canhıraş bir şekilde çalışacağız. Atamaları için, teveccühleri için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Gayretimiz onun bu teveccühü çerçevesinde, onu mahcup etmemek üzere olacak ve inşallah yoğun bir şekilde gayretlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun hayati fonksiyonlar icra ettiğini dile getiren Altun, "Bir taraftan ayrımcılıkla mücadele, bir taraftan insan haklarının güçlendirilmesi, korunması, diğer taraftan da eşitliğin teşvik edilmesi bağlamında bu kurul bugüne kadar önemli vazifeler ifa etti. İnşallah bu hak arama kurumunu Türkiye'de hak, hakkaniyet ve adalet mücadelesinde çok daha önde bir kurum haline gelmesi için gayret sarf edeceğiz. Bütün çalışanlarımızla birlikte bu gayreti ortaya koyacağız. Ben bu kurumu 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesinin çok somut tezahürlerinden biri olarak görüyorum. Bu felsefenin, bu yaklaşımın neticesinde ortaya çıkmış bir kurum ve bu felsefeyle çalışmalarımızı inşallah sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Altun konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öncelikle ilk etapta önümüze iki hedef koyarak yol alacağız. Bir yandan çok daha geniş toplum kesimlerine, daha fazla vatandaşımıza ulaşmaya gayret edeceğiz ve bu kurumdan kamu menfaati namına, vatandaşlarımızın menfaati namına faydalanmaları için çaba sarf edeceğiz. Diğer taraftan da yine başlayan uluslararasılaşma çabalarını, çalışmalarını daha ileriye götürmek için yoğun bir çaba sarf edeceğiz. Türkiye gerçekten son dönemde çok müteessir, çok güçlü bir aktör olarak varlık gösterdi, istikrarlaştırıcı bir aktör olarak varlık gösterdi ve bu rolüne uygun olarak da yine çevresine hep olumlu değerler ihraç edebildi ve bu yönüyle baktığımızda Türkiye'nin gerçek anlamda hem ülkesinde, hem bölgesinde, hem küresel alanda adaletin savunulması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın yine daha Adil Bir Dünya Mümkündür felsefesiyle yürüttüğü çalışmalarına uygun olarak daha fazla atması gereken adım var ve biz bu çerçevede yine bu kurum vasıtasıyla da bu adımları nasıl atabiliriz bunun mücadelesini vereceğiz. Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde çalışmalarımızı bu bağlamda, bu kurum çatısı altında devam ettireceğiz. Allah mahcup etmesin."

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda geçirdiği dört yıl boyunca uluslararası arenada akreditasyonu elde etmesinin gurur verici olduğunu dile getiren Muharrem Kılıç ise "Bu bir bayrak yarışı. Bayrağın daha da yükseklere çekilmesi, daha da kurumun hem bütün yönleriyle hem kurumsal kapasitesi, hem insan kaynağı açısından daha da ileri noktaya taşınması, kurumsal tanınırlığın daha da etkili bir şekilde sağlanması, temin edilmesi noktasında kıymetli akademisyen meslektaşım diyeceğim Sayın Başkanım'a bu görevi gururla tevdi edeceğim, devredeceğim. Ben bunu da vesile kılarak bu süre zarfında birlikte çalıştığımız başta kıymetli kurulu üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Desteklerine, katkılarına, yüreklerine sağlık. Devam edecek olan kıymetli kurul üyelerimize de tebrik ediyorum. Başarılarının daim olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fahrettin Altun TİHEK Başkanı Oldu - Son Dakika

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