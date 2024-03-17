Fairy ve Gıda Kurtarma Derneği, Boşa Harcama projesi ile 5 yılda 55 milyon öğün gıdayı kurtardı

Yerel

Türkiye'de evlerde en çok tercih edilen bulaşık deterjanı markalarından Fairy, ürünleri ile sunduğu değeri, oluşturduğu sosyal faydalarla daha da artırıyor. Gıda Kurtarma Derneği ile 5 sene önce başlattığı "Boşa Harcama" Projesi ile toplam 55 milyon öğün gıdayı israf olmaktan kurtaran marka, ülkemizde gıda israfının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fairy, proje kapsamında derneğin alt yapısına yaptığı yatırımlarla gıda desteğine ulaşan ihtiyaç sahiplerini artırmayı amaçlarken, son yatırımıyla da Türkiye'nin ilk Gezici Gıda Bankası'nı hayata geçirdi. Derneğin sürdürülebilir gıda bağışı kapasitesini yüzde 20 arttıran Gezici Gıda Bankası, ilk gıda bağışını Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, P&G Türkiye'nin hayata geçirdiği Umut Evi kompleksinin de yer aldığı Memurkent Konteyner Kent'te yaptı. Fairy, sofraların bereketini paylaşmak için burada düzenlediği iftar daveti ile depremden etkilenenlerle bir araya geldi. Şef Rafet İnce'nin hazırladığı, sevilen ve özlenen yöresel lezzetlerden oluşan özel iftar yemeğinde yaklaşık iki bin kişiye Ramazan'da dayanışmanın ve bir arada olmanın sıcaklığını yaşattı.

Türkiye'de evlerde en çok tercih edilen bulaşık deterjanı markalarından biri olarak sadece ürünleri ile değil, kurumsal vatandaşlık projeleri ile de hayata değer katıp, topluma fayda sağlayan Fairy, beş yıl önce Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) ile başlattığı "Boşa Harcama" projesi ile bugüne kadar 55 milyon öğün gıdanın israf edilmesinin önüne geçti. Derneğin altyapısına yaptığı yatırımlarla, gıda desteğinden faydalanabilen kişi kapasitesini ayda 1.2 milyona çıkaran Fairy, ulusal çapta gıda israfına yönelik yaptığı farkındalık projeleri ile gıdaların israf edilmesini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fairy ve Gıda Kurtarma Derneği, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından proje kapsamında hizmet veren gıda kurtarma tırlarını afet bölgesine yönlendirmiş ve ardından bölgedeki lojistik altyapıyı güçlendirecek yeni çalışmalara imza atmıştı. Marka, bu yıl yepyeni bir adım daha attı ve yaptığı araç ve donanım yatırımıyla GKTD tarafından Türkiye'nin ilk Gezici Gıda Bankası uygulamasının hayata geçirilmesini sağladı. Gıdaların israf edilmesini önleyip ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırılmasını sağlayan Gezici Gıda Bankası'nın ilk bağış operasyonu da Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Memurkent Konteyner Kenti'nde gerçekleştirildi. Sofraların bereketini hep birlikte yaşamak ve paylaşmak için P&G'nin Umut Evi kompleksinin de yer aldığı Memurkent'teki iki bin kişi ile Şef Rafet İnce'nin hazırladığı iftar yemeğinde buluşan Fairy, Gezici Gıda Bankası aracılığıyla bölgeye ulaştırılan yardımın dağıtımını da bu özel günde yaptı.

"Besin değerini koruyan fazla gıdalar ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırılıyor"

Türkiye'de evlerin en çok tercih ettiği, bir numaralı bulaşık deterjanı markası olarak kurumsal vatandaşlık projeleriyle de hayata değer katmayı ve topluma fayda sağlamayı ilke edindiklerini belirten P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kumaş, Ev, Bebek ve Kadın Bakım Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Değer Kurtaslanoğlu, "Beşinci yılını kutladığımız Boşa Harcama projemizle bugüne kadar 55 milyon öğün gıdanın israf edilmesini önledik. Bu yönde yaptığımız çalışmalar ve farkındalık oluşturmak

için aldığımız aksiyonlarla ise 15 milyon insanın hayatına dokunduk. Bu sayede önlenen karbon emisyonu miktarı ise 51 bin 450 ton oldu. Geçen yıl yaşanan deprem felaketinin ardından ise projemizi deprem bölgesine yönlendirerek, yardım kapasitesini aylık 1 milyon kişiye çıkarmıştık. Bugün, bu konuda yepyeni bir açılım daha yapıyoruz. Fairy olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımla Türkiye'nin ilk Gezici Gıda Bankası'nı hayata geçirerek gıda desteğinden faydalanabilen aylık kişi kapasitesini yüzde 20 daha artırarak 1.2 milyon kişiye çıkarıyoruz." dedi.

Yeni yatırımlarının ulaşılabilirliği yüksek bir gıda bankası olarak hizmet vereceğini vurgulayan Kurtaslanoğlu, "Gezici Gıda Bankası, ihtiyaç sahiplerinin sabit kurulumlu gıda bankalarına ulaşım zorluğunu da çözebilen bir hizmet sağlayacak. Ayrıca adil dağıtım ilkesinin gerçekleşmesi için de kritik bir operasyon gücü sunacak. Çok daha geniş çeperde hizmet verebilme ve gıda bağışına ulaşabilme potansiyeli ile hem gıda bağışının daha büyük ölçekli bir coğrafyaya ulaşmasını hem de israfın daha geniş bir alandan önlenebilmesini mümkün kılacak" diye konuştu. GKTD'nin bölgede gıda bağışı teminine, sahip oldukları güçlü dağıtım ağıyla da destek verdiklerini kaydeden Kurtaslanoğlu, yerel marketlerle iş birliği yapılmasıyla daha çok fazla gıdanın toplanmasına ve böylece daha fazla kişinin gıdaya erişim güvencesinin sağlanmasına katkıda bulunacaklarını söyledi.

Fairy, Gezici Gıda Bankası ile ilk gıda bağışı dağıtımının yapıldığı İslahiye'de dayanışma ve beraber olma anlamına gelen Ramazan ruhunu yaşatmak için iki bin kişiye Gaziantep'in yöresel yemeklerinden oluşan iftar yemeği de düzenledi. Amaçlarının özlenen lezzetlerle aile sıcaklığında bir iftar yaşatabilmek olduğunu ifade eden Değer Kurtaslanoğlu, "Fairy olarak deprem bölgesinde sofraların bereketini hep birlikte yaşayıp paylaşmak ve birlik, beraberlik ve Ramazan ruhunu yaşatmak için GKTD ve yerel mutfak kültürümüze en çok sahip çıkan başarılı şeflerimizden Şef Rafet İnce ile bu özel akşamda burada olmak istedik. Rafet İnce'nin, sosyal medyanın sevilen isimlerinin de yardımıyla hazırladığı iftar menüsünde yöre halkının özlediği lezzetler sunuldu. İftarın ardındansa Ramazan geleneği olan Karagöz - Hacivat ve Orta Oyun gösterileri ile çocuklarımızın yüzünü güldürebilmeyi arzu ettik. Çocukların eğlendiğini, mutlu olduğunu görmek, bizlerin geleceğe dair umutlarını daha da artırıyor" diye konuştu.

Sürdürülebilir gıda bağışı kapasitesi yüzde 20 arttı

Boşa Harcama projesinin, çeşitli sebepler ile israf olabilecek gıdaları kurtarmak ve bu gıdaları gıda erişimi kısıtlı vatandaşlara ulaştırmak adına büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Gıda Kurtarma Derneği Kurucu Üyesi Olcay Silahlı, "Dünyada her 3 gıdadan 1'i israf ediliyor ve bu durum gıdaya erişim güvencesini tehdit etmenin yanı sıra iklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonlarının yüzde 11'inden de tek başına sorumlu. Ülkemizde ise yalnızca evlerde kişi başına yılda 93 kilogram gıda israf ediliyor. Tedarik zincirindeki kayıplar ve atıklar da dahil edildiğinde, ülkemizde 26 milyon ton gıda boşa gidiyor. Boşa Harcama diyerek Fairy ile yola çıktığımız bu kampanya hem dünyamız hem de ulusumuz için çok kıymetli bir değer taşıyor. Ne yazık ki bu 5 yıllık sürede depremler, salgınlar, seller ve yangınlar gibi olağanüstü talihsiz olaylara tanıklık ettik. Boşa Harcama, bu olağandışı yaşanan zamanlarda bir dayanışma projesine de dönüştü ve toplumsal yaralarımızın sarılma çabasının önemli bir parçası oldu." dedi. Boşa Harcama'nın gıda israfıyla mücadelede ilk ulusal farkındalık kampanyası olduğunu vurgulayan Silahlı, "100 milyonu aşkın izleme alarak israfın önlenmesi ve gıdaya adil erişimin sağlanması adına ihtiyaç duyduğumuz davranış değişikliği ortamını sağladı" ifadelerini kullandı.

Boşa Harcama'nın ulusal gıda bağışı ve gıda bankacılığı kapasitelerini büyüten bir proje olarak da fark oluşturduğunu vurgulayan Silahlı, "Boşa Harcama'nın 5. yılında Gezici Gıda Bankası konseptini hayata geçirerek, Türkiye'de bir ilke daha imza attık. Fairy ile geliştirdiğimiz lojistik altyapı sayesinde, sürdürülebilir bağış operasyonu kapasitemizi bu yıl yüzde 20 oranında artırdık. Piyasada satış vasfını çeşitli nedenlerle yitirmiş, fakat halen insan tüketimine uygun olan fazla gıdaları kurtararak gıdaya erişmekte zorluk yaşayan hak sahibi topluluklara ulaştırmaya ve 5 yıl içinde oluşturduğumuz etkiyi önümüzdeki yıllarda da ivmelenen şekilde artırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Özlenen yöresel lezzetler sunuldu"

Memurkent'te gerçekleştirilen böyle bir organizasyonda Fairy ile ikinci kez yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Şef Rafet İnce ise "Ülkece derin bir üzüntüyle yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmak için Fairy ile ilk iftar organizasyonumuzu geçen yıl gerçekleştirmiştik. Dört akşam boyunca hazırladığımız iftar menülerini, yine Gaziantep'teki toplam iki bin kişiye ulaştırmıştık. Bu Ramazan ayında bir kez daha deprem bölgesine gelmekten ve bu projenin bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bölgede bulunan her bir vatandaşın sürdürülebilir ve sağlıklı gıdaya ulaşımı çok önemli. Fairy ve Gıda Kurtarma Derneği iş birliğiyle bu yıl kapsamı daha da büyüyen proje, bu açıdan büyük önem taşıyor. Bu yıl Ramazan ayının ilk günlerinde Memurkent'te yaklaşık iki bin vatandaşımız için gönüllüler ve sosyal medyanın sevilen isimleriyle birlikte iftar yemeklerimizi hazırladık. Menüleri oluştururken yine özlenen yöresel lezzetleri seçmeye özen gösterdik. Ramazan ayının bizlere sunduğu bir arada olma ve yardımlaşma ruhunu yeniden yaşama fırsatı bulduk. Deprem bölgesinde kurduğumuz bu iftar sofrası için emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP