Fatih Erbakan: 22 Yılda Yoksulluk Artmış Durumda

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(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da partisinin Karaköprü İlçe Kongresi'nde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "22 senenin sonunda yoksulluğu ortadan kaldıracağız diyen iktidara gelenler halkın yüzde 80'inini yoksul bıraktı, yüzde 45'ini de maalesef aç bıraktı" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi ziyaret için geldiği Şanlıurfa'da, partisinin Karaköprü İlçe Kongresi'nde konuştu. Necmettin Cevheri Kültür Merkezi'ndeki kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Sacit Günbey, Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede konuşan Fatih Erbakan şunları söyledi:

"Çok değerli Urfalılar, çok kıymetli Karaköprülüler; hepinizin çok iyi bildiği gibi mevcut iktidar bundan 22 sene evvel iktidara gelirken iki konu çok gündeme geldi. Dendi ki, 'Biz iktidara geleceğiz ve bu ülkede yolsuzluğu ve yoksulluğu ortadan kaldıracağız'. Bunu sizler de hatırlayacaksınız, yaşı müsait olanlar, çok genç olmayanlar daha da iyi hatırlayacak. 'Yolsuzluğu ve yoksulluğu ortadan kaldıracağız' dediler. Şimdi, bugün geldiğimiz noktada, önce yoksulluk konusuyla işe başlarsak; 22 sene en büyük güçle, en geniş yetkiyle, bütün kurumlarıyla iktidarda kaldılar ve 22 senenin sonunda geldiğimiz noktada yoksulluk açısından ne görüyoruz, bugün asgari ücret 17 bin lira; yoksulluk sınırı 67 bin TL. Bu ne demek sadece karı-koca asgari ücret alsa dahi yoksulluk sınırının yarısı bir gelire sahip oluyorlar. İki asgari ücret yoksulluk sınırının yarısı kadar bir ücrete tekabül ediyor. Açlık sınırı 21 bin lira olmuş, asgari ücret 17 bin lira, emekli maaşı 12 bin 500, emekli maaşı açlık sınırının yarısı kadar hemen hemen ve yine emekli maaşı yoksulluk sınırının üçte birinden daha az bir seviyede. Peki bu ülkede emekliler ve asgari ücretlileri hesaba kattığınızda halkın yüzde 80'inin yoksul olduğunu ve yüzde 45'ininde açlık sınırının altında olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. 22 senenin sonunda yoksulluğu ortadan kaldıracağız diyen iktidara gelenler halkın yüzde 80'inini yoksul bıraktı, yüzde 45'ini de maalesef aç bıraktı."