Fatih Erbakan: 22 Yılda Yoksulluk Artmış Durumda - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fatih Erbakan: 22 Yılda Yoksulluk Artmış Durumda

Geniş Video İzle

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada mevcut iktidarın yıllarca süren yönetimi sonrası halkın büyük bir kısmının yoksul olduğunu belirtti. Asgari ücret ve yoksulluk sınırı arasındaki uçuruma dikkat çekti.

27.10.2024 23:34  Güncelleme: 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da partisinin Karaköprü İlçe Kongresi'nde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "22 senenin sonunda yoksulluğu ortadan kaldıracağız diyen iktidara gelenler halkın yüzde 80'inini yoksul bıraktı, yüzde 45'ini de maalesef aç bıraktı" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi ziyaret için geldiği Şanlıurfa'da, partisinin Karaköprü İlçe Kongresi'nde konuştu. Necmettin Cevheri Kültür Merkezi'ndeki kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Sacit Günbey, Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede konuşan Fatih Erbakan şunları söyledi:

"Çok değerli Urfalılar, çok kıymetli Karaköprülüler; hepinizin çok iyi bildiği gibi mevcut iktidar bundan 22 sene evvel iktidara gelirken iki konu çok gündeme geldi. Dendi ki, 'Biz iktidara geleceğiz ve bu ülkede yolsuzluğu ve yoksulluğu ortadan kaldıracağız'. Bunu sizler de hatırlayacaksınız, yaşı müsait olanlar, çok genç olmayanlar daha da iyi hatırlayacak. 'Yolsuzluğu ve yoksulluğu ortadan kaldıracağız' dediler. Şimdi, bugün geldiğimiz noktada, önce yoksulluk konusuyla işe başlarsak; 22 sene en büyük güçle, en geniş yetkiyle, bütün kurumlarıyla iktidarda kaldılar ve 22 senenin sonunda geldiğimiz noktada yoksulluk açısından ne görüyoruz, bugün asgari ücret 17 bin lira; yoksulluk sınırı 67 bin TL. Bu ne demek sadece karı-koca asgari ücret alsa dahi yoksulluk sınırının yarısı bir gelire sahip oluyorlar. İki asgari ücret yoksulluk sınırının yarısı kadar bir ücrete tekabül ediyor. Açlık sınırı 21 bin lira olmuş, asgari ücret 17 bin lira, emekli maaşı 12 bin 500, emekli maaşı açlık sınırının yarısı kadar hemen hemen ve yine emekli maaşı yoksulluk sınırının üçte birinden daha az bir seviyede. Peki bu ülkede emekliler ve asgari ücretlileri hesaba kattığınızda halkın yüzde 80'inin yoksul olduğunu ve yüzde 45'ininde açlık sınırının altında olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. 22 senenin sonunda yoksulluğu ortadan kaldıracağız diyen iktidara gelenler halkın yüzde 80'inini yoksul bıraktı, yüzde 45'ini de maalesef aç bıraktı."

Fatih Erbakan: 22 Yılda Yoksulluk Artmış Durumda
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Fatih Erbakan, Asgari Ücret, Yoksulluk, Politika, Ekonomi, Yerel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fatih Erbakan: 22 Yılda Yoksulluk Artmış Durumda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 05:30:58. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan: 22 Yılda Yoksulluk Artmış Durumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.