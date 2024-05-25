Fatih Erbakan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan\'ı Ziyaret Etti

Yerel

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ı makamında ziyaret etti. Erbakan "Ahlaklı belediyecilik demek, milli görüş belediyeciliği demek, adalet, bereket, ibadet aşkıyla hizmet edilmesi ve aynı zamanda da hizmet demektir. Başkanımız hem konut projesini hayata geçiriyor hem batısında Ankara'dan gelirken sağ tarafta galericiler, otomobilciler sitesini hayata geçiriyor. Sokak hayvanlarının korunması, kurtarılması ve vatandaşın, halkın sağlığının, canının güvence altına alınması için sokak hayvanlarının barınacağı en iyi şartlarda yaşatılacağı 'Evcil Kent' projesini hayata geçiriyor. Bu hizmetlerin devamı da gelecek" dedi.

Fatih Erbakan, Yozgat'a gelişinde Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve partililer tarafından, şehir girişinde karşılandı. Belediyeye gelişinde belediye çalışanları ve parti yöneticileri tarafından karşılanan Erbakan, belediyenin anı defterini imzaladı. Teşekkür ve tebrik ziyaretlerinde bulunmak üzere Yozgat'ta bulunduğunu söyleyen Erbakan, şunları söyledi:

"Seçim dönemindeki ve sonrasında seçimden bugüne kadar geçen sürede Yozgat için yaptığı çalışmalar dolayısıyla kendisine teşekkürler ediyoruz. Cenabı Allah'tan muvaffakiyetler ve hayırlı hizmetler diliyoruz. Kendisi, sizlerin de bildiği gibi son derece tecrübeli bir belediye başkanı. Daha önce de Yozgat'ı hayırlı hizmetlerle buluşturan Yozgat'ın, Yozgatlının derdini bilen, derdiyle dertlenen tecrübeli ve Yozgat'ın has evladı olan bir başkanımız. Bu nedenle yeni dönemde de inşallah Milli Görüş belediyeciliğiyle, ahlaklı belediyecilikle Yozgat'ta dertlere derman olacağına inancımız tam."

"Ahlaklı belediyecilik her şeyden önce adalet demektir"

"Ahlaklı belediyecilik her şeyden önce adalet demektir" diyen Erbakan, şu görüşlere yer verdi:

"Adaletin iki boyutu var. Bir tanesi işin ehline verilmesi, adamcılığın, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ortadan kaldırılması, diğeri de hizmetlerin adil bir şekilde, en öncelikli, en çok ihtiyaç duyan yerden başlamak üzere bütün bir şehre iletilmesi. Bu adaleti başkanımız burada tesis edecek. Bununla beraber ahlaklı belediyecilik demek bereket demek, bereket demek de borcun ve faizin olmadığı denk bütçenin gerçekleştirildiği bir belediye demektir. Milli görüş belediyeciliği, ahlaklı belediyecilik bunu gerektirir. Yozgat'ta bunu da başkanımızın hayata geçireceğine inanıyoruz. Bu yönde çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Ahlaklı belediyecilik demek, belediye hizmetinin ibadet olarak yapılması demektir. Yani rüşvetin, yolsuzluğun, haksız zenginleşmenin olmadığı, hırsızlığın olmadığı bir belediyecilik anlayışı, belediye başkanlığı makamlarının ticaret makamı olarak değil ibadet makamı olarak görüldüğü bir belediyecilik anlayışı.

Sokak hayvanları için "Evcil Kent" projesi...

Başkanımız hem konut projesini hayata geçiriyor hem batısında Ankara'dan gelirken sağ tarafta galericiler, otomobilciler sitesini hayata geçiriyor. Sokak hayvanlarının korunması, kurtarılması ve vatandaşın, halkın sağlığının, canının güvence altına alınması için sokak hayvanlarının barınacağı en iyi şartlarda yaşatılacağı 'Evcil Kent' projesini hayata geçiriyor. Bu hizmetlerin devamı da gelecek. Yozgat halkının teveccühüne, güvenine inşallah başkanımız yapacağı en hayırlı hizmetlerle layık olacak. Buna inancımız tamdır. Yozgat'ı layık olduğu yere hep birlikte taşıyacağız."

Fatih Erbakan, daha sonra Sorgun ilçesine bağlı Araplı Belediye Başkanı Abdullah Büyükkaradoğan ve Kadışehri İlçe Belediye Başkanı Davut Karadavut'u da ziyaret etmek üzere Yozgat'tan ayrıldı.