Fatih\'te lodosla yükselen dalgalar arasında turistler fotoğraf çektirmeye çalıştı

İstanbul Fatih sahilinde lodosun etkisiyle oluşan dalgalarla fotoğraf çektirmek isteyen yabancı turistlerin o anları dron kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan lodos, Fatih sahilinde dalgaların yükselmesine neden oldu. Sahile gelen yabancı turistler, dalgaları arkalarına alarak fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Fotoğraf çektirirken ıslanmamak için de çaba gösteren turistlerin dalgalardan kaçıştığı anlar, dron kamerasıyla kaydedildi.