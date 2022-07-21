Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Mehmet Fatih Kale atandı - Son Dakika
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Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Mehmet Fatih Kale atandı

21.07.2022 11:40
Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Mehmet Fatih Kale atandı

Ordu'nun Fatsa İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Mehmet Fatih Kale atandı.

Ordu'nun Fatsa İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Mehmet Fatih Kale atandı.

Fatsa'daki görevine başlayan Başsavcı Mehmet Fatih Kale, meslek hayatına ilk olarak 2009 yılında başladığını, öncelikle Muğla Fethiye, ardından Mardin Ömerli, Kayseri İncesu ve Mersin Cumhuriyet Savcısı, daha sonra ise İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığını, son yaz kararnamesi ile Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandığını söyledi.

Kale, "Mesleğimi seviyorum, çok gururlu ve onurlu bir meslek olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda zor da bir meslek. Fatsa ile ilgili ilk izlenimim çok güzel, doğa harikası bir ilçe. Daha önce hiç Karadeniz'de çalışmamıştım. Burada çalışma fırsatı bulduğum için mutluyum. Amacımız diğer kurumlarla da iş birliği içerisinde Fatsa ilçemiz için iyi hizmetler vererek ilçenin huzurunu korumak ve arttırmaktır" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Mehmet Fatih Kale atandı - Son Dakika

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