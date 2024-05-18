Çile dolu hastane yolu! Yaşlı çift yetkililerden yardım istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çile dolu hastane yolu! Yaşlı çift yetkililerden yardım istiyor

Geniş Video İzle

Antalya'da yaşayan 77 yaşlarındaki Çatalkaya çifti, hastaneye gidebilmek için mahallenin patika yolunu el arabası üstünde aşıyor. Aile, yetkililerden aracın giremediği yolun düzenlenmesini istiyor.

18.05.2024 13:53  Güncelleme: 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve hastalıkları nedeniyle hastaneye gitme mecburiyeti bulunan Ali ve Emine Çatalkaya çifti, evlerinin önündeki yaklaşık 150 metrelik yolu çocuklarının yardımıyla el arabasıyla çıkıyor.

Soğukpınar Mahallesi'nde yaşayan felçli ve yatalak hasta olan Ali (77) ve Emine Çatalkaya (77) çifti, oğulları Mevlüt ve kızları Manolya Çatalkaya tarafından zorluk içinde evlerinin önündeki patika yoldan arabalarına ulaştırılarak tedavi zamanlarında hastaneye gidiyor. Mevlüt Çatalkaya (55), anne ve babasını el arabasına ayrı ayrı koyarak aracın girmediği derme çatma yoldan geçip yaklaşık 150 metrelik mesafeyi kat ederek otomobile bindiriyor. Mevlüt Çatalkaya, yolun çevredeki bir sera sahibine ait olduğunu ve yolun biraz daha genişletilmesini istediklerini belirtti. Ailenin evine yolun durumundan dolayı mahalleden doktorlar da gelmekte zorlanıyor.

"ANNEM HASTALANMIŞ, HASTANEYE GÖTÜREMEMİŞLER"

Anne ve babasına vefa görevini yerine getiren Mevlüt Çatalkaya, söz konusu yola bir çare bulunması çağrısında bulunarak, "Annemin yüzde 93 engelli raporu var. Felçli, böbrek yetmezliği var. Bazen ben olmuyorum, yola götüremiyorlar. Babam da hem kalp yetmezliği hem astın, KOAH var. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Şu yola bir çare bulsunlar. Biz üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Anne ve babamın hastaneye ulaşması için yardım bekliyorum. Hastaneye giderken zorlanıyoruz. Geçen yıl ben yoktum, yayladaydım. Annem hastalanmış, götürememişler. Babam tahtadan bir şeyler çakmış, arabanın yanında sal gibi bir şeyle götürmüşler" ifadelerini kullandı.

Felçli çift, hastaneye gitmek için el arabasıyla yolculuk yapıyor

"YOL OLMADIĞINDAN DOKTORLAR GELEMİYOR"

Kalp yetmezliği ve KOAH hastası olan Ali Çatalkaya, hastaneye giderken zorlandıklarını belirterek, "Burada biz ne yapacağız? Yol yok, ikimiz de mağduruz. Bize yardımcı olun. Yol olmadığından doktorlar gelemiyor. Hastaneye giderken zor oluyor, gidemiyoruz. El arabasıyla gidiyoruz" dedi. Ayaklarından felç olan Emine Çatalkaya ise, "Ayağım felçli. Kıpırdayamıyorum. İndirip, koluma girip öyle götürüyorlar. Hastaneye el arabasıyla kızla oğlan götürüyor. Bakıcım var. Allah razı olsun. Yol yok, el arabasıyla ittirerek çıkarıyorlar. Zor. Allah benim gibi kimseye yaşatmasın" diye konuştu. -

Felçli çift, hastaneye gitmek için el arabasıyla yolculuk yapıyor
Çile dolu hastane yolu! Yaşlı çift yetkililerden yardım istiyor
Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Yerel, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çile dolu hastane yolu! Yaşlı çift yetkililerden yardım istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sait turk: Müge Anlı sürekli sandalye dağıtıyor umarım görürler 2 1 Yanıtla

19:10 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı
18:38 Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi?
17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
18:43 İstanbul’da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede
17:53 Canlı anlatım İlk yarıda tek gol var Canlı anlatım! İlk yarıda tek gol var
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 20:05:04. #1.13#
SON DAKİKA: Çile dolu hastane yolu! Yaşlı çift yetkililerden yardım istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement