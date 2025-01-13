Fenerbahçe Forması ile Sevindirilen Görme Engelli Çocuk - Son Dakika
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Yerel

Fenerbahçe Forması ile Sevindirilen Görme Engelli Çocuk

Fenerbahçe Forması ile Sevindirilen Görme Engelli Çocuk

Şanlıurfa'da polisler, görme engelli çocuğa Fenerbahçe formasını hediye etti, çocuk sevinçten havalara uçtu.

13.01.2025 10:08
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polisler, görme engelli çocuğa, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin formasını hediye etti. Formayı alan çocuk sevinçten adeta havalara uçtu. En büyük hayalinin Fenerbahçe maçına gitmek olduğunu söyleyen çocuk, Ali Koç'a seslenerek kendisini maça götürmesini istedi.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, doğuştan yüzde 95 görme engelli olan 11 yaşındaki Abdullah Kahraman'a bir sürpriz yaptı. Çocuğun evine giden polisler, taraftarı olduğu ve çok sevdiği Fenerbahçe forması hediye etti.

Formayı görünce havalara uçtu

Polislerin verdiği hediye paketini açan Abdullah, çok sevdiği Fenerbahçe forması hediye edildiğini fark edince adeta sevinçten havalara uçtu. Polis ağabeylerine sarılan Abdullah, hediye için teşekkür etti.

Ali Koç'a seslendi

Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu 5'inci sınıfta okuyan Abdullah da polislere bir sürpriz yaptı. Dokunarak okumayı öğrenmeye başlayan çocuk, polisler hakkında yazılan bir yazıyı harflere dokunarak okudu. Fenerbahçe'yi çok sevdiğini ve en büyük hayalinin Fenerbahçeli futbolcularla tanışmak ve maça gitmek olduğunu söyleyen Abdullah, Başkan Ali Koç'tan kendisini maça götürmesini istedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fenerbahçe Forması ile Sevindirilen Görme Engelli Çocuk - Son Dakika

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