Ferdi Tayfur\'a Duygusal Veda

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Kırklareli'nde, hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'a hoparlöründen çalınan "Hatıran Yeter" ve "İçim Yanar" şarkılarıyla duygusal bir veda gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur anısına hoparlörlerden "Hatıran Yeter" ve "İçim Yanar" şarkıları çalındı. Hoparlörlerden Tayfur'un şarkısını duyan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Vatandaşlar Ferdi Tayfur'un önemli bir sanatçı olduğunu ifade ederek gençlik yıllarının hatıralarını bu şarkılarla tekrar yaşadıklarını söyledi. - KIRKLARELİ