Ferdi Tayfur'un 40. Gün Anması - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un 40. Gün Anması

Ferdi Tayfur\'un 40. Gün Anması

Ferdi Tayfur'un vefatının 40. günü dolayısıyla Marmaris'te mevlit ve lokma hayrı düzenlendi.

12.02.2025 21:23
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Türk arabesk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatının 40. günü dolayısıyla, Muğla'nın Marmaris ilçesinde mevlit okutuldu ve lokma hayrı yapıldı.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından organize edilen anma programları kapsamında, 12 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii, Adana Sabancı Merkez Camii ve Marmaris Merkez Eski Camii'nde mevlit okutuldu. Marmaris'teki programa Ferdi Tayfur'un oğlu Taha Ferdi Tayfur ve annesi Ümmüyani Demir, torunu Ferdi Tayfur, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, MESAM Marmaris Temsilcisi Ümran Akdokur ve çok sayıda seveni katıldı.

"Marmaris'e büyük değer kattı"

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya yaptığı konuşmada Ferdi Tayfur'un sanat dünyasına ve Marmaris'e kattığı değere vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bizim görev süremizde kendisi rahatsız olduğu için tanışma fırsatımız olmadı. Ancak, tüm Türk milletinin gönlünde olduğu gibi, bizim de gönlümüzde yer etmiş, severek takip ettiğimiz bir sanatçıydı. Onun her anını yakından takip ettik. Mekanı cennet olsun. Marmaris'e büyük değer katan bir isimdi. Onun ismi geçtiğinde Marmaris de anılıyordu. Bu nedenle kendisine şükran borçluyuz. Ferdi Tayfur'un cenazesi için yurt dışından gelen yüzlerce seveni vardı. Soğuk havaya rağmen sırf ona veda edebilmek için İstanbul'a geldiler. Bu, milletimizin ona olan sevgisini gösteriyor. Onun Marmaris'e olan sevgisini de biliyoruz. Burada düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ailesine ve tüm sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

"Büyük bir kayıp"

MESAM Marmaris Temsilcisi Ümran Akdokur da etkinlik hakkında bilgi vererek, "Bu mevlit, MESAM Türkiye Müzik Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Recep Bey'in talimatları doğrultusunda düzenlendi. Ben de MESAM'ın Marmaris'teki temsilcisi olarak burada bulunuyorum. Ferdi Tayfur, halkın gönlünde taht kurmuş bir sanatçıydı. Onu kaybetmek büyük bir kayıp. Allah rahmet eylesin" dedi.

Sanatçının uzun yıllardır dostu olduğunu belirten Marmaris sakinlerinden Ali Atay, ünlü sanatçının vefatından duyduğu üzüntüyü, "Ferdi Baba'mızın mekanı cennet olsun. Yıllardır tanıdığım, dostum, arkadaşım gibi gördüğüm bir insandı. Cenazesi için Marmaris'ten İstanbul'a gittim. Çok kalabalıktı, herkes büyük bir üzüntü içindeydi. 2015 yılında çalıştığım otele hayırlı olsun ziyareti yapmıştı. Gerçekten çok değerli bir insandı. Yapılan lokma hayrını Allah kabul etsin" sözleri ile dile getirdi.

Marmaris'te yaşayan ve sanatçının hayranı olan İffet Ergüven ise, "Çok üzgünüz. Ferdi Tayfur, Türkiye ve sanat camiası için çok büyük bir değerdi. Onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bugün burada kırkıncı gün duası var ve biz de ailesiyle, sevenleriyle bir arada olmak istedik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun" dedi.

Marmaris'te düzenlenen mevlit programı, dualar eşliğinde sona ererken, etkinlik dahilinde lokma hayrı da yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ferdi Tayfur'un 40. Gün Anması - Son Dakika

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