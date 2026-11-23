İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan tarihi Fethiye Camii'nin çevresinde, 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kazı ve restorasyon çalışmalarında tamamlandı. Yıllardır devam eden titiz çalışmalarla gün yüzüne çıkarılan Bizans dönemine ait tarihi sarnıç, hamam kalıntıları ve manastır izleri bu yıl içerisinde ziyarete açılacak.

İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alan Fethiye Camii, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin izlerini bir arada taşıyor. Bizans döneminde Pammakaristos Manastırı'nın kilisesi olarak inşa edilen yapı, İstanbul'un fethinin ardından bir süre Rum Patrikhanesi olarak kullanıldı. Daha sonraki dönemde camiye dönüştürülen tarihi eser, günümüzde ibadethane olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında caminin önündeki alanda gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda ise daha önce ziyarete açık olmayan birçok tarihi mekan ortaya çıkarıldı.

Tarihi sarnıcın girişi yeniden ortaya çıkarıldı

Kazı çalışmaları sırasında uzun yıllardır varlığı bilinen ancak girişi tespit edilemeyen Bizans dönemine ait tarihi sarnıçta da önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Zaman içerisinde kaybolan girişi yeniden düzenlenen sarnıç temizlenerek ziyaret edilebilir hale getirildi. İçerisine modern bir giriş oluşturulan tarihi yapının yanı sıra çevrede gerçekleştirilen kazılarda Bizans dönemine ait hamam kalıntıları ve Orta Bizans döneminde var olduğu bilinen manastırın izleri ortaya çıkarıldı. Haliç manzarasına hakim teras bölümünde de tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkarılırken, çalışmalarla bölgenin geçmişine ışık tutan önemli bir arkeolojik alan oluşturuldu.

"İstanbul'un en önemli Bizans mozaiklerinden birini barındırıyor"

Sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, Fethiye Camii'nin İstanbul'un en ilginç tarihi anıtlarından biri olduğunu belirterek, yapının üç farklı döneme tanıklık ettiğini anlattı. Yılmaz, "Burası önce Meryem Ana'ya adanmış büyük bir manastırın kilisesiydi. İstanbul'un fethinden sonra Rum Patrikhanesi burada hizmet verdi. Daha sonraki süreçte ise camiye dönüştürülerek semt halkının ibadet ettiği bir yapı haline geldi. Dolayısıyla buranın üç ayrı tarihi evresi bulunuyor. İstanbul'da Ayasofya ve Kariye'den sonra Bizans resim sanatının en güzel örneklerinden bazılarını burada görebiliyoruz. Özellikle mezar şapelindeki mozaikler gerçekten çok etkileyici" dedi.

"Yıllardır bilinen ama ziyaret edilemeyen mekanlar ortaya çıkarıldı"

Yapıda gerçekleştirilen her restorasyonun beraberinde önemli araştırmaları getirdiğini ifade eden Yılmaz, kazı çalışmalarıyla daha önce bilinmeyen veya varlığı bilinmesine rağmen ziyaret edilemeyen alanların yeniden ortaya çıkarıldığını söyledi. Yılmaz, "Burada gerçekleştirilen arkeolojik kazılarla çok önemli bulgulara ulaşıldı. Özellikle uzun yıllardır varlığı bilinen ancak girişi kaybolmuş olan büyük bir sarnıç bulunuyordu. Bu sarnıç temizlendi ve içerisine modern bir giriş yapılarak ziyaret edilebilir hale getirildi. Bunun dışında çevrede yapılan kazılarda İstanbul'un en eski hamamlarından biri olabilecek Bizans dönemine ait hamam kalıntıları da ortaya çıkarıldı. Orta Bizans döneminde burada bulunan manastırın izlerini de görebiliyoruz. Böylelikle daha önce ziyaret edilemeyen mekanlar yeniden düzenlendi ve çok güzel bir müze alanı oluşturuldu" diye konuştu.

Tarihi alanlar ziyarete açılacak

Restorasyon ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Fethiye Camii'nin ibadet bölümü hizmet vermeyi sürdürecek. Caminin bitişiğinde oluşturulan müze alanında ise Bizans dönemine ait mozaikler, tarihi sarnıç, hamam kalıntıları ve arkeolojik buluntular ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Böylelikle İstanbul'un tarihi mirasına yeni bir müze alanı daha kazandırılırken, ziyaretçiler aynı yerde hem ibadet mekanını hem de Bizans döneminden günümüze ulaşan tarihi kalıntıları görme imkanı bulacak.