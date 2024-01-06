Fethiye\'de Sevilen Doktor Muhittin Özkan Dualarla Uğurlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde merkez sağlık ocağı tabibi, aile sağlığı ekibi ve bir dönemde sağlık grup başkanlığı yapan ve KOAH rahatsızlığı sebebiyle vefat eden 71 yaşındaki Doktor Muhittin Özkan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Merkez sağlık ocağı hekimi ve sağlık grup başkanlığı yaptığı dönemlerde Fethiye ilçesindeki sağlık sorunlarına çözüm üretmek büyük çaba gösterdiği bilinen ve ilçenin sevilen doktoru, Muhittin Özkan, KOAH rahatsızlığı sebebiyle 71 yaşında vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Özkan'ın vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Sevilen doktor Özkan, Fethiye Merkez Yeni Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolcuğuna uğurlandı. Düzenlenen cenaze törenine ailesinin yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı. Cenaze namazını kıldıran Fethiye Eski Müftüsü ve Emekli İl Müftüsü Halil Arık, duygusal bir konuşma yaparak, Doktor Muhittin Özkan için helallik istedi. Doktor Muhittin Özkan, daha sonra Fethiye Belediyesi cenaze aracıyla Taşyaka Asri Mezarlık'ta dualarla toprağa verildi. Doktor Muhittin Özkan'ın bir süredir KOAH rahatsızlığı olduğu bu rahatsızlık sonucu vefat ettiği öğrenildi.

"Fethiye'de sıkmadığı el yoktu"

Eski Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, sevilen doktorun Fethiye'de sıkmadığı el bırakmadığını vurgulayarak, "Öncelikle Muhittin Ağabey'e Allah rahmet eylesin. Yaşça belki eşitiz ama saygıdan ağabey derim. Güleç yüzlülüğüyle bilinirdi. Kapısını çalan herkese hizmet etmiş ve yardımcı olmuş bir doktordu. Muhittin ağabeyin de Fethiye'de sıkmadığı el yoktu. Gönderdiği bayram mesajları ile güleç yüzlülüğü ve problem çözümüyle iyi bir insandı. İşte giderken insanlara böyle hoş bir seda bırakmak önemli. Muhittin ağabey de öyle biriydi. Hoş bir seda bırakarak gitti. Ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

"Halka hizmet vermiş bir ismi kaybettik"

Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin ise "Çok üzgünüz. Bizim de aktivistimiz, uzun yıllar oda temsilciliğimizi yaptığı, burada hekimlik yapıp halka hizmet vermiş bir ismi kaybettik. Söyleyecek çok şey var ama üzgünüz. Kalp yetmezliği nedeniyle arkadaşımızı kaybettiğimizi biliyoruz. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

Kısa bir konuşma yapan Doktor Selçuk Arda da, "İlk geldiğimde tanıştığım iyi hekimlerden biriydi. 1997 yılından beri Muhittin'i tanırım. Pek çok sağlık kuruluşunda doktorluk yaptı. İnsanların sorunlarını çözmek için uğraşır, gayret gösterirdi. Görevlerini layıkıyla yasaların verdiği oranda yapmaya çalıştı. Kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi.

Yoğun katılımın olduğu cenaze törenine Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, CHP İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu, İl Tabip Başkanı Cafer Şahin, Fethiyespor Eski Başkanları Hasan Uysal, Hüseyin Uysal, Okan Uysal, FODER Başkanı Bülent Uysal, Fethiye Eski Emniyet Müdürü Oktay Uygur, Muğla Eski Milletvekili Ömer Süha Aldan, Fethiye Eski Kaymakamlarından Cengizhan Aksoy ile doktorlar, turizmciler, Fethiye'nin iş, esnaf ve sağlık dünyasından çok sayıda kişi katıldı. - MUĞLA